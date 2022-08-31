С начала войны Латвия аннулировала ВНЖ 761 россиянину

С 24 февраля по 26 августа гражданам России было аннулировано 578 временных и 183 постоянных ВНЖ.

264 ВНЖ аннулированы из-за несвоевременной подачи документов на регистрацию. Другими причинами были прекращение трудовых отношений, изменение основания для пребывания в Латвии, получение гражданства Латвии. 32 ВНЖ были аннулированы из-за предоставления недостоверной информации, 24 - из-за внесения иностранца в черный список, восемь - из-за того, что компетентные органы запретили им пребывание в Латвии.

Также были такие причины, как смена работодателя, выезд на постоянное жительство в другую страну, развод.

Как сообщалось, по данным на 12 августа у граждан России было 9189 действующих временных ВНЖ, в том числе 1820 ВНЖ за инвестиции. Граждане Беларуси имеют 2432 действующих временных ВНЖ, в том числе 65 в связи с инвестициями.

На тот момент у россиян было 37 183 постоянных ВНЖ в Латвии.

Министерство внутренних дел (МВД) подготовило поправки к закону об иммиграции, которые предусматривают приостановку выдачи временных ВНЖ гражданам России и Беларуси до 30 июня 2023 года.

В настоящее время поправки согласовываются с ответственными министерствами. Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что новые правила будут строже по отношению к россиянам, чем к белорусам.