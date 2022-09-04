"Убьют Дениса, и ты получишь пулю в лоб". Как даугавпилсские родственники мужа приняли беженку из Киева

Вскоре ей и Денису нужно было приехать к родителям в Даугавпилс. Девушка не очень любит визиты в этот край. Основная причина – пророссийский настрой местного населения, практически тотальная поддержка войны в Украине. С родственниками мужа, кстати, после случая с постом на "Фейсбуке" отношения совсем разладились. В их дом девушка не заходит.

"Здесь принципиально смотрят только пропагандистские каналы! Они не хотят других новостей! А когда топтали в Даугавпилсе украинские флаги, что это было?" – недоумевает девушка.

Она говорит, что ей тяжело приезжать в Даугавпилс. Она предполагает, что за украинскую речь может даже физически пострадать от местного пророссийского населения, а латышской речи здесь практически не слышно.

Олеся и Денис

"Расписались мы с мужем уже здесь – в Латвии. Планировали в Киеве, а получилось здесь. Но знаете – я не поменяла фамилию и не поменяю страну. Наверное, так проявляется моё сопереживание происходящему в Украине. Денис – моя поддержка, я чувствую его мужское плечо и очень ему благодарна за то, что он понимает меня. Он встал на мою строну в семейном конфликте. Он жил в Киеве и прекрасно понимает, что все разговоры о нацистах, угнетении русских и русского языка и прочее – не больше чем пропаганда", – говорит Олеся.