Тридцатилетние Олеся и Денис сейчас живут в Риге. В марте этого года они приехали в Латвию из Украины – бежали от войны. Олеся – украинка из Винницкой области, Денис – латвиец из Даугавпилса. Эту историю рассказывает "Чайка".
"Убьют Дениса, и ты получишь пулю в лоб". Как даугавпилсские родственники мужа приняли беженку из Киева
До начала войны они жили в Киеве уже 4 года. Работали, путешествовали, принимали гостей, планировали расписаться и родить детей. Хотели начать свой бизнес, а на лето 2022 года запланировали поездку по Украине на мотоциклах, хотели объездить юг страны.
Но не сложилось. Началась война. Олеся верит, что это временно.
И не совсем сложилось в Даугавпилсе: родственники её мужа не принимают девушку, потому что её украинские родные и она сама против войны в Украине.
В планах бросать родину не было
Киев – красивый современный город на берегу Днепра. Здесь до войны жили почти три миллиона человек. Город, активный и деловой днём, в вечернее время приглашал отдохнуть в уютных кафе и надводных террасах. Потому, говорит Олеся, ни она, ни её муж не могли сразу понять, что в страну и в город, который они так полюбили, пришла война.
Они оба не понимали, как в XXI веке можно развязать войну, как можно было напасть на суверенное государство? Как можно так просто убивать людей, разрушать города и судьбы? Это выглядело чудовищно и невозможно настолько, что уже начавшуюся войну в Украине они не приняли сразу. Не могли поверить в это.
"Честно говоря, я уснула после того, как мне сказали, что у нас война. Я подумала, что моя родственница ошибается, это взрывы газовых труб. Но на всякий случай, думала я засыпая, нужно подготовить ключи и документы. Правда потом, когда уже позвонили моему мужу с той же новостью – мы оба задумались о том, что происходит", – рассказывает Олеся.
Это было настолько дико – слышать, что в твоей миролюбивой и невоинственной Украине война. У девушки было желание поехать в Васильковскую Калиновку (населённый пункт, который в числе первых был атакован российскими войсками 24 февраля) посмотреть, что же на самом деле это за взрывы.
В городе работали российские диверсионно-разведывательные группы, Киев обстреливали, гражданские люди прятались в подвалах. Понимая, что опасность только нарастает, Денис решил уезжать из Киева в Латвию. 1 марта они выехали из столицы, а 5-го уже были в Даугавпилсе.
"Я категорически не хотела уезжать. Это мой город и моя страна. Ещё вчера у меня были совсем другие планы, и там не было строки "уехать в Латвию". Моё сердце плакало вместе с моим народом. Но муж настоял, и я уехала из Киева с твёрдым решением вернуться туда сразу по окончании войны", – говорит Олеся.
Друг семьи
В Латвии, на родине Дениса, молодым людям жить было негде. Друг Дениса, который до этого не один раз приезжал к паре в гости в Киев, готов был принять их на первое время. В доме друга семейную пару ждал накрытый стол. И не только, как оказалось позже.
"Какую бы тему мы ни поднимали за этим столом, мы всё равно приходили к политике. Мы были уставшие и не очень хотели поднимать эту тему", – делится Олеся.
К своему удивлению, Олеся услышала от человека, который счастливо проводил время в Киеве, о том, что война в Украине – это ответный шаг России за "восьмилетний геноцид" в Донецкой и Луганской областях. Друг мужа постоянно повторял одинаковые фразы с осуждением Украины за убийство детей в Донбассе, о притеснении русских и русского языка в Украине, о диких бандеровцах.
"Его совершенно не смущал тот факт, что всегда, как и в свой последний приезд в Киев в конце декабря, он совершенно свободно говорил на русском языке", – удивляется Олеся такой молниеносной смене отношения к Украине человека, которого они с мужем считали другом.
"Он не приводил ни одного внятного аргумента, который мог бы объяснить нападение России на Украину. Все его доводы – это пропаганда российского телевидения".
"Тёплый" приём друзей из Украины трансформировался в словесное выяснение отношений. Денис и Олеся не стали ждать большей агрессии от теперь уже бывшего товарища. Они собрались и ушли жить в отель.
Брат – служит, дядя и родители – волонтёры
В Украине нет семей или отдельного человека, который так или иначе не был бы вовлечён в военные события в стране. Семья Олеси много лет активно помогает украинским военным на фронте. Ее дядя – афганец, патриот Украины, он участвовал в Евромайдане. С началом военных действий в 2014 году стал волонтёрить, привлёк в свое дело семью.
"Не счесть, сколько он уже сделал для нашей армии. И он не останавливается. По состоянию здоровья он не может воевать, поэтому помогает благотворительностью", – говорит Олеся.
Её родители также большие патриоты Родины. Мысли о том, чтобы выехать из страны, эти люди даже не допускали. Олеся смеётся: "По-моему, в округе уже нет матрасов. Все мои родители собрали для украинских солдат".
Очень скоро после начала войны двоюродный брат Олеси ушёл на фронт. 24-летний смелый парень подписал контракт с Национальной гвардией Украины и сейчас он на передовой.
Нужно отметить, что с первого дня войны в военкоматы Украины стояли очереди из мужчин. Даже те, кто до открытого вторжения России придерживался нейтралитета, 24-25 февраля уже были готовы воевать против врага.
Как ты можешь покупать патроны?
Прожив несколько дней в отеле, ребята перебрались к бабушке Дениса. Спокойная женщина приняла внука и его жену в свой дом, пока не подыщется квартира в Риге.
"Я видела, что бабушка постоянно смотрит "Россию-24" и новости Украины на русском языке. Это известные пропагандистские каналы, где нас, украинцев, иначе чем нацистами не называют. Там переиначивают все факты относительно военного вторжения в Украину. Но, слава богу, имея полярные мнения о причинах войны – эта тема хозяйкой жилища не поднималась", – рассказывает Олеся.
Олеся была уверена, что её понимают и из уважения к ней не поднимают темы, которые ранят. Но всё было не так.
Однажды, уже переехав в Ригу, Олеся в социальной сети разместила объявление о сборе средств на нужды своего брата-военного. Он нуждался в некоторых элементах амуниции: бронежилете, тактических перчатках, рации и прочих вещах. Как известно, война учёта не ведёт. Тот, кто там был или контактирует с украинскими военными, знает: в один момент можно потерять всё. И хорошо, если это будет только каремат, медицинская сумка или бинокль.
Девушка написала свой пост на украинском языке, поскольку обращалась к украинцам. И буквально через несколько минут ей позвонил муж: "Олеся, ты что – покупаешь патроны? У бабушки предынфарктное состояние!".
Переведенный "Фейсбуком" текст Олесиного поста с украинского для родственников Дениса выглядел как призыв прислать деньги на приобретение патронов для украинского солдата. Переполох среди родных Дениса, которые и без того считали Украину нацистской страной, украинцев – нацистами, а с Олесей, которая была стопроцентной патриоткой, держали угрюмый нейтралитет, достиг максимальных размеров.
"Олеся, здесь, в Латвии, тоже есть нацисты, у них есть свой праздник. Они проводят марши, а сейчас хотят убрать все советские памятники. Ты что, такая же, и ты покупаешь патроны? – теперь Олесе задавала вопросы бабушка Дениса. – Убьют Дениса, и ты получишь пулю в лоб. Мне плохо от этого".
От произошедшего девушка не могла прийти в себя. Брата, конечно, Олеся не оставила, помогала из Латвии, как могла, но инцидент, который не имел под собой никаких оснований и аргументов, заставил её приглядеться к ситуации повнимательнее.
Вскоре ей и Денису нужно было приехать к родителям в Даугавпилс. Девушка не очень любит визиты в этот край. Основная причина – пророссийский настрой местного населения, практически тотальная поддержка войны в Украине. С родственниками мужа, кстати, после случая с постом на "Фейсбуке" отношения совсем разладились. В их дом девушка не заходит.
"Здесь принципиально смотрят только пропагандистские каналы! Они не хотят других новостей! А когда топтали в Даугавпилсе украинские флаги, что это было?" – недоумевает девушка.
Она говорит, что ей тяжело приезжать в Даугавпилс. Она предполагает, что за украинскую речь может даже физически пострадать от местного пророссийского населения, а латышской речи здесь практически не слышно.
Олеся и Денис
"Расписались мы с мужем уже здесь – в Латвии. Планировали в Киеве, а получилось здесь. Но знаете – я не поменяла фамилию и не поменяю страну. Наверное, так проявляется моё сопереживание происходящему в Украине. Денис – моя поддержка, я чувствую его мужское плечо и очень ему благодарна за то, что он понимает меня. Он встал на мою строну в семейном конфликте. Он жил в Киеве и прекрасно понимает, что все разговоры о нацистах, угнетении русских и русского языка и прочее – не больше чем пропаганда", – говорит Олеся.
Она уверяет, что критическое мышление, взвешивание полученной из разных источников информации – это то, что может спасти, дать возможность подумать и не разжигать вражду между народами. Даже в том случае, если кто-то сильно хочет "денацифицировать" и "демилитаризировать" кого-то, на самом деле даже у обычных людей есть силы противостоять страшным замыслам тирана. Нужно только иметь волю для этого.
"Наверное, основное – это источники информации и критическое мышление. Мы, украинцы, как никто самый надежный источник информации. Мы все это проживаем, видим объективно происходящее и делимся пережитым. И ещё один вариант понять, что происходит в нашей стране – это посетить Украину. Встретиться с украинцами, увидеть сирот или покалеченных детей и взрослых, увидеть испепелённые города и сёла. И обязательно побывать на передовой. На "ноле", как говорят военные".
Украинка Олеся и латвиец Денис ждут, когда война в Украине закончится. У них много планов в Киеве: начать бизнес, родить детей и обязательно прокатиться на мотоциклах по югу Украины.
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