Посмотри в глаза женщине каменного века

Команда археологов нашла скелет, названный "пенангская женщина", еще в 2017 году. Это был один из 41 скелетов, найденных на месте раскопок в Пенгаге, Малайзии. С помощью метода датирования радиоактивного углерода удалось выяснить, что женщина жила в эпоху неолита, которая в этом регионе проходила с 8000 по 3300 год до нашей эры, сообщается в издании Live Science.