Исследователи виртуально реконструировали лицо женщины, которая жила около 5700 лет назад на территории современной Малайзии.
Посмотри в глаза женщине каменного века
Команда археологов нашла скелет, названный "пенангская женщина", еще в 2017 году. Это был один из 41 скелетов, найденных на месте раскопок в Пенгаге, Малайзии. С помощью метода датирования радиоактивного углерода удалось выяснить, что женщина жила в эпоху неолита, которая в этом регионе проходила с 8000 по 3300 год до нашей эры, сообщается в издании Live Science.
Используя компьютерную томографию, а также современные 3D-изображения современных малазийцев, исследователям из черепа удалось создать виртуальное лицо женщины около 40 лет. У нее широкий нос и полный рот. Исследователи признают, что хотя виртуальное изображение оказалось достаточно точным, это не идеальная реплика женщины.
Исследование опубликовано в научном журнале Applied Sciences.
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