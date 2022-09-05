В Канаде совершено несколько нападений с ножом: минимум десять убитых

Полиция разыскивает двух мужчин, которые подозреваются в нападениях с применением ножей.

Жертвы нападавших были обнаружены в 13 разных местах, в том числе в общине канадских индейцев кри Джеймс Смит и деревне Уэлдон.

Полиция назвала имена подозреваемых - это Дэмиен Сандерсон, 31 год, и Майлз Сандерсон, 30 лет. Неизвестно, являются ли они родственниками.

По информации стражей порядка, они вооружены и опасны и по-прежнему находятся в бегах.

В последний раз их видели в столице провинции Реджайне, примерно в 280 км к югу от Уэлдона, в воскресенье днем.

Галерея: Резня в Канаде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал нападения "ужасающими и душераздирающими".

"Я думаю о тех, кто потерял любимого человека, и о тех, кто получил ранения", - написал он в Twitter.