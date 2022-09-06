Фото ⟩ Путин посетил военные учения на востоке России

Несмотря на активные военные действия в Украине, на прошлой неделе российская армия начала масштабные маневры на востоке страны, в которых принимают участие более 50 000 солдат.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в учениях примут участие также Беларусь, Китай, Индия, Монголия, Лаос и Сирия.

Москва этими учениями очевидно хочет продемонстрировать свои близкие отношения с другими странами, сохранившиеся несмотря на все более ухудшающиеся отношения с Западом.

Учения проходят а полигонах в восточной части Сибири, на Дальнем Востоке и в Японском море.

Запад особенно внимательно следит за участием Китая и Индии в организованных Россией учениях.