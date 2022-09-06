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Фото ⟩ Путин посетил военные учения на востоке России

rus.tvnet.lv
Путин посетил военные учения на востоке России
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Фото: AFP/SCANPIX

Президент России Владимир Путин во вторник посетил военные учения "Восток 2022", в которых участие принимают и военнослужащие нескольких других стран, сообщает агентство АР.

Несмотря на активные военные действия в Украине, на прошлой неделе российская армия начала масштабные маневры на востоке страны, в которых принимают участие более 50 000 солдат.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в учениях примут участие также Беларусь, Китай, Индия, Монголия, Лаос и Сирия.

Москва этими учениями очевидно хочет продемонстрировать свои близкие отношения с другими странами, сохранившиеся несмотря на все более ухудшающиеся отношения с Западом.

Учения проходят а полигонах в восточной части Сибири, на Дальнем Востоке и в Японском море.

Запад особенно внимательно следит за участием Китая и Индии в организованных Россией учениях.

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