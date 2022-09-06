Президент России Владимир Путин во вторник посетил военные учения "Восток 2022", в которых участие принимают и военнослужащие нескольких других стран, сообщает агентство АР.
Фото ⟩ Путин посетил военные учения на востоке России
Путин посетил военные учения на востоке России
Несмотря на активные военные действия в Украине, на прошлой неделе российская армия начала масштабные маневры на востоке страны, в которых принимают участие более 50 000 солдат.
Минобороны РФ ранее сообщило, что в учениях примут участие также Беларусь, Китай, Индия, Монголия, Лаос и Сирия.
Москва этими учениями очевидно хочет продемонстрировать свои близкие отношения с другими странами, сохранившиеся несмотря на все более ухудшающиеся отношения с Западом.
Учения проходят а полигонах в восточной части Сибири, на Дальнем Востоке и в Японском море.
Запад особенно внимательно следит за участием Китая и Индии в организованных Россией учениях.
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