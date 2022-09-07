СМИ: Шольц не готов поставлять Украине больше тяжелого вооружения

Позиция Шольца стала ясной в выходные в ходе двусторонних переговоров во время визита Шмыгаля в Берлин, сообщила во вторник газета Welt.

Канцлер Германии высказался "общо и расплывчато" и не проявил готовности смягчить свою позицию.

Шольц выступает против поставок оружия в Украину, хотя компания Krauss-Maffei Wegmann, как сообщают СМИ, предложила поставить Киеву 100 танков Leopard 2A7, включая обеспечение запчастями и обучение солдат обращению с танками.

Компания Krauss-Maffei Wegmann заявила, что первые танки могут быть готовы к поставке в течение 36 месяцев после заключения контракта.

СМИ сообщают, что компания готова поставить вооружений на общую сумму 1,55 млрд евро.

Однако Krauss-Maffei Wegmann не подавала заявку на получение разрешения на экспорт оружия из Германии, а офис канцлера отказался комментировать этот вопрос.

Правительство Германии ранее мотивировало свой отказ от поставок тяжелого вооружения Украине тем, что украинские солдаты не умеют пользоваться современными западными танками, так как большинство из них обучены обращению с военной техникой советских времен. Но позже Берлин пообещал поставлять Германии вооружение, часть которого до сих пор не поставлена.