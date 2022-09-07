Украина получила первые 20 беспилотников Warmate - их купили за пожертвования

"Менее чем за неделю в банк mono было пожертвовано 64 млрд гривен (1,75 млрд евро), которые были переведены "Армии дронов". На эти деньги было закуплено 40 дронов Warmate. Половину из них мы уже отправили на фронт. Еще 20 дронов отправятся на передовую в конце этого месяца".