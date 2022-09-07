Украинская "Армия дронов" пополнилась первыми 20 беспилотными летательными аппаратами Warmate, которые были приобретены на пожертвования, сообщил в среду, 7 сентября, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Украина получила первые 20 беспилотников Warmate - их купили за пожертвования
Еще 20 дронов поступят в этом месяце.
"Менее чем за неделю в банк mono было пожертвовано 64 млрд гривен (1,75 млрд евро), которые были переведены "Армии дронов". На эти деньги было закуплено 40 дронов Warmate. Половину из них мы уже отправили на фронт. Еще 20 дронов отправятся на передовую в конце этого месяца".
По словам министра, беспилотники Warmate могут использоваться для обнаружения и легкого поражения бронетехники, систем ПВО, радиоэлектронной борьбы и радиоразведки.
Полная подготовка системы к работе в полевых условиях занимает десять минут.
Такие беспилотники используются Польшей и другими странами НАТО.
В рамках проекта "Армия дронов" Украина уже получила 100 больших дальнобойных беспилотников дальней деятельности.
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