Жители спорят, откуда привезены боровики: комментарий Рижского центрального рынка

6 сентября Рижский центральный рынок на своей странице в Facebook поделился новостью, что боровики уже доступны. На фотографиях были видны цены - от 12 и до 22 евро за килограмм.

Однако вокруг темы происхождения грибов поднялись нешуточные споры, ведь самые страстные местные грибники до сих пор редко находили белые грибы в излюбленных и проверенных грибных местах. Однако на фотографиях с прилавков рынка черным по белому написано - Latvijas.

Портал Receptes.lv спросил у представителей рынка, проверяется ли и как происхождение продукта, в данном случае боровиков.

Рената Петрова, представитель SIA Rīgas Centrāltirgus сказала, что ответственные службы ежедневно проводят контроль качества продуктов, продаваемых на Рижском центральном рынке.

"Страна происхождения продукции определяется путем проверки сопроводительных документов на поставку товара, в которых в соответствии с действующими нормативными актами Латвийской Республики такая информация должна быть указана", - сказала Петрова, добавив, что в обычном порядке была проведена проверка и документации на боровики.

Rīgas Centrāltirgus осуществляет проверку документов арендаторов и торговцев. Представитель рынка добавляет: "Чтобы быть полностью уверенным в месте происхождения грибов, необходимо привлечь продовольственно-ветеринарную службу и провести анализы конкретных грибов и почвы".