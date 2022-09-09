Видео ⟩ В Дзирциемсе водители "объезжают" пробки через жилой двор. Жители решили с этим покончить

В начале лета к Bez Tabu обратились жители дома №24 по улице Дзирциема. Они выразили недоумение по поводу водителей, которые используют двор дома как кратчайший путь с улицы Дзирциема на улицу Эйженияс.

Водители объезжают пробки, игнорируя запрещающие знаки, препятствующие посторонним автомобилям (без разрешений) заезжать во двор и пересекать его. Жителей беспокоила своя и безопасность окружающих.

О несанкционированном движении транспортных средств было проинформировано управляющее домом предприятие Rīgas pilsētbūvnieks, которая, также пообщавшись с передачей, пообещала внедрить решения. Так, рассматривалась установка больших цветочных горшков, препятствующих проходу через двор.

1 сентября программа снова побывала во дворе дома. Выяснилось, что обещанные решения не реализованы, а движение чужих автомобилей по двору продолжается. Раздраженные жители устроили "баррикадный" флешмоб, в ходе которого преграждали путь автомобилям без разрешений, заставив въезд во двор мусорным контейнером и другими предметами, а также сами преграждали путь автомобилистам, держа в урках плакаты с обвинениями таких водителей.

В то утро во дворе было интенсивное движение. В то время как некоторые водители, увидев препятствия, без лишних комментариев возвращались туда, откуда приехали, другие же начали движение по зеленой зоне и даже вступили в словесные перепалки с жителями дома.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)