Сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали двух граждан Украины, которые, как утверждается, пытались ввезти из Латвии в Россию 57 килограммов наркотика мефедрон, сообщает "Медиазона" со ссылкой на ТАСС и "Интерфакс".
Видео ⟩ ФСБ: украинцы пытались ввезти из Латвии в Россию 57 кг наркотиков
ФСБ: украинцы пытались ввезти из Латвии в Россию 57 кг наркотиков
По данным ФСБ, граждане Украины собирались перевезти наркотики в бензобаках двух автомобилей через пограничный пропускной пункт Убылинка.
В службе также заявили, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде наркотических средств. Максимальное наказание по соответствующей статье - 20 лет тюрьмы.
Отношения между Россией и Украиной, а также другими западными странами, включая Латвию, резко ухудшились после начала военного вторжения российских войск в Украину.
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