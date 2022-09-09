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Видео ⟩ ФСБ: украинцы пытались ввезти из Латвии в Россию 57 кг наркотиков

rus.tvnet.lv
ФСБ: украинцы пытались ввезти из Латвии в Россию 57 кг наркотиков
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Кадр из видео ФСБ, на котором проверяется бензобак автомобиля, на котором граждане Украины якобы собирались ввезти в Россию из Латвии 57 кг наркотиков
Кадр из видео ФСБ, на котором проверяется бензобак автомобиля, на котором граждане Украины якобы собирались ввезти в Россию из Латвии 57 кг наркотиков Фото: скриншот из видео ФСБ России

Сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали двух граждан Украины, которые, как утверждается, пытались ввезти из Латвии в Россию 57 килограммов наркотика мефедрон, сообщает "Медиазона" со ссылкой на ТАСС и "Интерфакс".

По данным ФСБ, граждане Украины собирались перевезти наркотики в бензобаках двух автомобилей через пограничный пропускной пункт Убылинка.

В службе также заявили, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде наркотических средств. Максимальное наказание по соответствующей статье - 20 лет тюрьмы.

Отношения между Россией и Украиной, а также другими западными странами, включая Латвию, резко ухудшились после начала военного вторжения российских войск в Украину.

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