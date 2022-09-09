Видео ⟩ ФСБ: украинцы пытались ввезти из Латвии в Россию 57 кг наркотиков

По данным ФСБ, граждане Украины собирались перевезти наркотики в бензобаках двух автомобилей через пограничный пропускной пункт Убылинка.

В службе также заявили, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде наркотических средств. Максимальное наказание по соответствующей статье - 20 лет тюрьмы.

Отношения между Россией и Украиной, а также другими западными странами, включая Латвию, резко ухудшились после начала военного вторжения российских войск в Украину.