В 2021 году в Эстонии в результате самоубийств погибло в три раза больше людей, чем в ДТП

В День предотвращения самоубийств Peaasi.ee и Эстонская коалиция психического здоровья и благополучия представят подготовленное экспертами обращение о психическом здоровье жителей Эстонии.

Инсталляция "Я здесь", созданная ко Дню предотвращения самоубийств, будет открыта у Горхолла 10 сентября с 11:00 до 19:00. Частью инсталляции являются рассказы о переживаниях людей, о трудных моментах их жизни и о том, что помогло им продолжить жить. Инсталляция создана в сотрудничестве с актрисой Лийз Линдмаа и хореографом Лийз Варес. На месте также будут добровольцы, обученные оказанию первой помощи в области психического здоровья.

В День предотвращения самоубийств в кафе Reval на улице Рявала в Таллинне и в кафе Werner в Тарту будут работать "кафе ментального здоровья". Волонтеры в белых футболках с надписью "Я здесь" сядут за специально отмеченным столиком для оказания поддержки или чтобы своим молчаливым присутствием дать понять, что вокруг всегда есть люди, готовые просто быть рядом.

В конце 2020 года общественная организация Peaasjad была признана деятелем гражданского общества года и неправительственной организацией года.

Если вы боретесь с мыслями о самоубийстве, стоит немедленно обратиться за помощью! Горячая линия кризисно-консультационного центра Skalbes - 67222922 или 27722292. www.nenoversies.lv, раздел Palīdzība. Горячая линия VBTAI для детей и подростков - 116111. Служба неотложной медицинской помощи - 113.