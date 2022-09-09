В прошлом году в Эстонии 186 человек покончили жизнь самоубийством, из них 149 - мужчины. Чтобы привлечь внимание к большому числу самоубийств, завтра, в День предотвращения самоубийств, Peaasi.ee откроет инсталляцию "Я здесь" под открытым небом, передает Rus.Postimees.
В 2021 году в Эстонии в результате самоубийств погибло в три раза больше людей, чем в ДТП
"Последние десять лет количество самоубийств держится на уровне двухсот человек в год. Однако изменился возраст. Помимо людей старшего и среднего возраста, увеличились случаи самоубийства людей в возрасте от 20 до 30 лет. Кроме того,
по сравнению с другими европейскими странами Эстония находится в первых рядах по количеству подростковых самоубийств",
- сказала генеральный директор Peaasi.ee, клинический психолог Анна-Кайса Ойдермаа.
Согласно исследованиям, каждое самоубийство затрагивает в среднем 135 близких родственников покончившего с собой человека. Это означает, что около 27 000 человек ежегодно страдают от самоубийств.
"Большую часть самоубийств можно предотвратить, но столь высокие цифры указывают на то, что в нужное время человек остался без помощи. Необходимы немедленные и конкретные шаги для улучшения доступности психиатрической помощи, профилактики и раннего вмешательства", - сказала Анна-Кайса Ойдермаа и добавила:
"В настоящее время каждый четвертый человек испытывает проблемы с психическим здоровьем в течение года, ежегодно 200 000 человек в Эстонии остаются без необходимой психиатрической помощи. Следствием этого, помимо человеческих страданий, является углубляющееся снижение трудоспособности и способности к обучению, давление на социальную систему и систему здравоохранения".
В День предотвращения самоубийств Peaasi.ee и Эстонская коалиция психического здоровья и благополучия представят подготовленное экспертами обращение о психическом здоровье жителей Эстонии.
Инсталляция "Я здесь", созданная ко Дню предотвращения самоубийств, будет открыта у Горхолла 10 сентября с 11:00 до 19:00. Частью инсталляции являются рассказы о переживаниях людей, о трудных моментах их жизни и о том, что помогло им продолжить жить. Инсталляция создана в сотрудничестве с актрисой Лийз Линдмаа и хореографом Лийз Варес. На месте также будут добровольцы, обученные оказанию первой помощи в области психического здоровья.
В День предотвращения самоубийств в кафе Reval на улице Рявала в Таллинне и в кафе Werner в Тарту будут работать "кафе ментального здоровья". Волонтеры в белых футболках с надписью "Я здесь" сядут за специально отмеченным столиком для оказания поддержки или чтобы своим молчаливым присутствием дать понять, что вокруг всегда есть люди, готовые просто быть рядом.
В конце 2020 года общественная организация Peaasjad была признана деятелем гражданского общества года и неправительственной организацией года.
Если вы боретесь с мыслями о самоубийстве, стоит немедленно обратиться за помощью!
Горячая линия кризисно-консультационного центра Skalbes - 67222922 или 27722292.
www.nenoversies.lv, раздел Palīdzība.
Горячая линия VBTAI для детей и подростков - 116111.
Служба неотложной медицинской помощи - 113.
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