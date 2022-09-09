Латвийская ассоциация журналистов (LŽA) призвала премьер-министра Кришьяниса Кариньша не уклоняться от участия в предвыборных дебатах и других дискуссионных передачах СМИ.
Ассоциация журналистов призывает Кариньша не отклоняться от участия в предвыборных дебатах
Ассоциация отмечает, что уже несколько месяцев подряд ряд СМИ приглашают Кариньша участвовать в передачах, в которых предполагалось обсудить ответственность премьер-министра за решения правительства, а также выяснить мнение руководителя правительства о существенных событиях и изменениях в обществе. Однако премьер-министр долгое время отказывает в участии, хотя СМИ предлагали ему выбрать удобное для него время.
"Особенно заметно уклонение стало во время предвыборных дебатов, где на дискуссии регулярно направляются другие представители его партии, хотя вопросы затрагивают сферу его ответственности и поручаются выдвинутому партией кандидату на пост премьер-министра", - отмечается в сообщении LŽA.
Отказы получили различные СМИ и программы, в том числе телепередача Латвийского телевидения "Что происходит в Латвии?", цикл дебатов "Выбирай будущее" и передача "Запрещенный прием", передача TV3 Nekā Personīga, порталы TVNET и Delfi, Re: V, Латвийское радио и другие.
LŽA считает, что селективный подход премьер-министра, в каких передачах и к каким журналистам являться, не позволяет задавать ему существенные вопросы о работе, ответственности и решениях правительства и выяснить мнение руководителя правительства.
"Это заставляет думать, что премьер уклоняется от обязанности отвечать за свою работу и информировать общественность, обеспечивая возможность открытой беседы", - отмечает LŽA.
В ассоциации подчеркивается, что с момента вторжения России в Украину гораздо быстрее, чем прежде развиваются различные национальные, международные, политические, экономические и другие процессы, которые требуют от премьер-министра не только выступать на пресс-конференциях или собраниях, но давать исчерпывающие ответы различным журналистам, в различных СМИ, различных дискуссиях и различных аудиториях. Это в интересах общества, демократии и безопасности, указано в сообщении.
LŽA призывает Кариньша уважать работу журналистов и не уклоняться от демократического процесса, в котором журналисты имеют право и обязанность задавать вопросы руководителю правительства, в свою очередь руководитель правительства обязан ответить на эти вопросы, несмотря на то, что они ему кажутся неприятными.
"Мы призываем премьера выполнять свои обязанности, чтобы предоставлять полноценную и многостороннюю информацию", - отмечает LŽA.
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