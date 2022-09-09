Ассоциация журналистов призывает Кариньша не отклоняться от участия в предвыборных дебатах

Ассоциация отмечает, что уже несколько месяцев подряд ряд СМИ приглашают Кариньша участвовать в передачах, в которых предполагалось обсудить ответственность премьер-министра за решения правительства, а также выяснить мнение руководителя правительства о существенных событиях и изменениях в обществе. Однако премьер-министр долгое время отказывает в участии, хотя СМИ предлагали ему выбрать удобное для него время.

"Особенно заметно уклонение стало во время предвыборных дебатов, где на дискуссии регулярно направляются другие представители его партии, хотя вопросы затрагивают сферу его ответственности и поручаются выдвинутому партией кандидату на пост премьер-министра", - отмечается в сообщении LŽA.

Отказы получили различные СМИ и программы, в том числе телепередача Латвийского телевидения "Что происходит в Латвии?", цикл дебатов "Выбирай будущее" и передача "Запрещенный прием", передача TV3 Nekā Personīga, порталы TVNET и Delfi, Re: V, Латвийское радио и другие.