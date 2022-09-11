День отца и мужчины в декрете. Развенчиваем стереотипы

Кроме того, как говорит Вячеслав, декрет даёт понять, насколько тяжело женщинам. "Всё начиналось с того, что я присутствовал на родах, чтобы понять и прочувствовать эту боль и дать поддержку жене. Потом уже понимаешь, что ещё необходимо дать время, чтобы жена восстановилась, это тоже очень большая поддержка, потому что ты с ребёнком можешь и погулять выйти, и себе дать выдохнуть немного, и жене", - говорит папа.

Вячеслав признаёт, что находиться всё время в четырёх стенах - это очень сильное психологическое давление. Это непростое испытание и для женщин, и для мужчин. "Нужно как-то двигаться и чем-то заниматься, чтобы не впасть в депрессию".

Но Вячеслав совершенно не жалеет, что прошёл это всё: "Я точно больше приобрёл, чем потерял", - подытожил он.

Вячеслав с дочуркой уже во втором отпуске по уходу за ребёнком Фото из личного архива Фото: Chayka.lv

"Мама не может вечером уложить сына, а я могу", - Каспарс, 31 год

В отпуске по уходу за ребёнком Каспарс уже 10 месяцев, с самого рождения сына.

Он решил идти в декрет, потому что его жена, как и в случае с Вячеславом, самозанятое лицо и она не сможет получать такую финансовую поддержку и больничный, как он на своей работе.

"Если бы мне сказали выйти на работу, я бы вышел, я бы и сегодня, мне кажется, вышел на работу уже", - смеётся Каспарс.