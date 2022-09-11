"Мужики, идите в декрет, это не стыдно", - смеётся даугавпилчанин Сергей, который восемь лет назад оформил на работе декретный отпуск. Полгода он постоянно был рядом с маленькой дочкой - на тот момент ей было три месяца, - чтобы жена не потеряла хорошую должность, рассказывает "Чайка".
День отца и мужчины в декрете. Развенчиваем стереотипы
Тогда, восемь лет назад, мужчина в декрете вызывал удивление. Сергей вспоминает, что на работе "был первопроходцем". Сегодня история Сергея - отнюдь не исключение. Статистика показывает, что количество мужчин, которые берут отпуск по уходу за ребёнком и получают пособие, постепенно увеличивается. В 2013 году отцовское пособие получали 42% отцов, а в 2021 году - 57%.
В честь Дня отца, который в Латвии в этом году отмечают 11 сентября (второе воскресенье сентября), мы хотим рассказать вам истории пап, которые ломают стереотипы о том, что декрет - это мамино дело.
"Ой, было всякое", - Сергей, 38 лет
Сергей был в отпуске по уходу за ребёнком полгода, это было восемь лет назад, его дочурке на тот момент было всего три месяца.
Он решился на это, так как его жена в то время только заняла хорошую должность - руководила рестораном - и никак не могла находиться дома. А у него наоборот - работа позволяла выгодно пойти в декрет, и он знал, что это возможно по закону.
Сергей поделился, что на работе стал первопроходцем, хотя это и была очень большая организация, на то время у них ещё ни один мужчина не оформлял отпуск по уходу за ребёнком. "Когда мои коллеги увидели, что так можно, тоже рванули", - говорит Сергей.
Вопросов к нему было много - и на работе, и у окружающих: спрашивали, почему именно он пошёл в декрет. "Это необычно для людей, что папа сидит в декрете с таким маленьким ребёнком". Но Сергей говорит, что большинство людей относились с уважением. А на улице в глазах других мам он выглядел как "папа года", "ловил восхищение и одобрение".
Сначала, конечно, было непросто. Сергей признаётся, что и супруга прибегала на помощь, чтобы покормить ребёнка грудью, потому что работала недалеко. Но со временем у Сергея с дочкой выработался свой режим дня: подъём, завтрак, прогулка, потом опять домой - на сон, опять прогулка, и всё систематизировалось. "Я даже, наверное, делал это с закрытыми глазами спустя месяц", - вспоминает Сергей.
В семье Сергея двое детей, есть ещё мальчик. Но с ним уже помогала бабушка, а вот с дочкой тогда пришлось самому. И ещё с того момента, как говорит Сергей, он полноценно влился в роль отца: "И с этой бутылочкой, и молоко сцеженное было, и грел. Ой, было всякое", - смеётся Сергей.
По сей день он как отец играет очень большую роль в жизни детей, делает много для их развития, старается, чтобы дети могли всегда на него полагаться. Кружки, дополнительные секции, везде Сергей их водит и принимает участие в их жизни. И ему это кажется абсолютно нормальным.
Сергей очень удивляется, когда приводит сына на футбол, а там одни мамы стоят. Сын Сергея на футбол приходит с папой, как и дочка - на танцы.
По мнению Сергея, каждый третий мужчина думает, что это для него унизительно: "Я же мужик, чё я там буду с ребёнком цацкаться". Такие мысли у него тоже были, но он считает, что нужно просто преодолеть себя.
"Будет присутствовать первое время страх какой-то, дискомфорт, что-ли, потому что ты как мужчина, кормилец семьи опускаешься чуть-чуть ниже рангом психологически, мне так показалось. Ты такой - оп, и в домохозяйки входишь. Жизнь превращается, конечно же, в рутину, и надо смириться с тем, что на улице могут за спиной где-то что-то пошушукаться, если особенно каждый день видят", - говорит Сергей.
Но он считает, что нужно преодолеть психологический барьер и сказать самому себе, что это - твой ребёнок, не нужно этого бояться, и никто, кроме тебя, этого не сделает.
"Прошли проверку на прочность", - Дмитрий, 32 года.
Дмитрий сейчас в отпуске по уходу за ребёнком, уже третий месяц. У них с женой двойня, мальчишки. Жене было очень тяжело справляться, и он решил, что его помощь необходима.
"Детям сейчас почти 8 месяцев, покормить одному человеку нереально, спать уложить - тоже", - говорит Дмитрий.
Мы разговаривали с Дмитрием по телефону - рядом было слышно сопение малышей: "Жена, ты благодарна мне, что я пришёл на помощь?" - зовёт Дмитрий супругу. "Очень сильно", - слышен её ответ.
На работе к Дмитрию отнеслись с пониманием, друзья и родственники тоже приняли такое решение.
В семье Дмитрия есть старшая дочка, папа признаётся, что раньше не понимал, как это тяжело. "Ну что там тяжёлого, занимайся себе, я работаю. И чтобы дома всё было сделано, требовал. Сейчас я понимаю, как это, даже когда мы вдвоём сидим. Элементарно поесть для себя приготовить - это что-то нереальное", - рассказывает Дмитрий.
Папа говорит, что точно будет в отпуске по уходу за ребёнком, пока сыновья не пойдут в детский сад. Он не жалеет, что решился на такой шаг, так как няню не найти, да и дорого. И доверить чужому человеку ребёнка боязно и сложно потому, что они живут за городом.
Дмитрий советует другим мужчинам не стесняться и, если есть возможность, помогать своим жёнам и идти в отпуск. "Жена всегда потом благодарна, что ты помогаешь ей, ругани меньше, взаимопонимания больше. Мы, наверное, с женой столько времени, как сейчас, никогда не находились вместе. Поначалу трудно было, привыкали, прошли проверку на прочность".
"Было "весело" без мамы…" - Вячеслав, 28 лет.
Вячеслав ухаживает уже за вторым ребёнком. Первенцем в семье был мальчик, и в первый раз было особенно тяжело. Приходилось со всем знакомиться, но, с другой стороны, как говорит Вячеслав, он начал понимать, каково было его родителям, многое переоценил в отношениях с ними.
После первых родов у жены Вячеслава были проблемы, она несколько раз лежала в больнице, и ему сразу после рождения малыша нужно было быть рядом с ним. "Было "весело" без мамы, приходилось быть универсальным бойцом", - вспоминает Вячеслав, который сегодня боец не только универсальный, но и опытный.
После первого декрета Вячеслав, проработав полгода, пошёл во второй отпуск, потому что родилась дочь. Это решение он с улыбкой на лице объясняет математикой. Его жена - самозанятое лицо, и ей очень невыгодно идти в декретный отпуск - в месяц получается чуть больше ста евро. Вячеслав же получает неплохое пособие, а также важным он считает то, что как мужчина может помочь своей жене.
Вячеслав считает, что работодатель не очень доволен его решением, но "семья есть семья", и для Вячеслава это очень важно. Родственники и друзья отнеслись к его решению нормально и поддержали.
Сейчас им с женой хорошо, потому что есть возможность помочь друг другу. Вячеслав занимается со старшим сыном, а жена - с дочкой, и так они чередуют обязанности, потому что тяжело уделить внимание всем и сразу.
Несомненно, Вячеслав видит пользу от отпуска по уходу за ребёнком. Видеть, как растёт твой малыш, быть рядом с ним каждый день, помогать и поддерживать его во всём - для папы это тоже очень важно.
Кроме того, как говорит Вячеслав, декрет даёт понять, насколько тяжело женщинам. "Всё начиналось с того, что я присутствовал на родах, чтобы понять и прочувствовать эту боль и дать поддержку жене. Потом уже понимаешь, что ещё необходимо дать время, чтобы жена восстановилась, это тоже очень большая поддержка, потому что ты с ребёнком можешь и погулять выйти, и себе дать выдохнуть немного, и жене", - говорит папа.
Вячеслав признаёт, что находиться всё время в четырёх стенах - это очень сильное психологическое давление. Это непростое испытание и для женщин, и для мужчин. "Нужно как-то двигаться и чем-то заниматься, чтобы не впасть в депрессию".
Но Вячеслав совершенно не жалеет, что прошёл это всё: "Я точно больше приобрёл, чем потерял", - подытожил он.
"Мама не может вечером уложить сына, а я могу", - Каспарс, 31 год
В отпуске по уходу за ребёнком Каспарс уже 10 месяцев, с самого рождения сына.
Он решил идти в декрет, потому что его жена, как и в случае с Вячеславом, самозанятое лицо и она не сможет получать такую финансовую поддержку и больничный, как он на своей работе.
"Если бы мне сказали выйти на работу, я бы вышел, я бы и сегодня, мне кажется, вышел на работу уже", - смеётся Каспарс.
Основной трудностью он считает то, что о времени на себя можно забыть вообще, ты постоянно должен быть в поле зрения ребёнка, даже когда идёшь в туалет. Жена продолжает ходить регулярно на работу, а с ребёнком постоянно Каспарс.
Но есть и огромный, по мнению Каспарса, плюс: он видит все первые шаги ребёнка, и здесь, по его словам, уже немного страдает мама, потому что многое вынуждена пропускать.
"Бывают такие случаи, что мама не может вечером уложить сына, а я могу", - улыбаясь, говорит Каспарс.
Каспарс не сталкивался с каким-либо непониманием окружающих, но если бы даже такое и произошло, то ему "всё равно, кто и что подумает".
Каспарс не жалеет о трудностях, через которые ему приходится проходить, его удивляет то, что жена, даже придя после работы, после шести, находит в себе силы уделить полноценно время ребёнку и мужу. "Если я бы пришёл после работы, я бы уже ничего не хотел", - откровенно признаётся Каспарс.
Его жена, в свою очередь, восхищается им, удивляется, откуда в нём столько терпения, когда ребёнок плачет, когда лезут зубы и т. д. Она часто говорит своему мужу: "Как ты выдерживаешь его час качать, когда он плачет?".
"Жена иногда начинает паниковать, а я что - зубы сжал и качай", - делится Каспарс.
Несмотря на мелкие, как он это называет, трудности, Каспарс продолжает ухаживать за своим ребёнком, потому что он давно хотел стать отцом и очень рад этому.
"Боялся, чтобы что-то не сломать", - Евгений, 32 года
Евгений взял отпуск по уходу за ребёнком на 10 дней, через две недели после его рождения. Сейчас их сыну уже полтора года. Он хотел помочь жене, которой после беременности, как он говорит, было "тяженько".
На работе Евгению особо вопросов не задавали, восприняли нормально - "ребёнок есть ребёнок". Друзья и родственники отнеслись "кто как". Кто-то - да, подшучивал, мол, "а чего ты?". "Я и на роды с женой ходил, говорили - что ты там забыл? Я отвечал - ну как, поддержать", - вспоминает Евгений.
Общие роды очень повлияли на решение взять декрет. Хоть на одни партнёрские роды должен сходить каждый мужчина, считает Евгений, чтобы увидеть, как это реально тяжело. И жена говорила Евгению, что хорошо, что он пошёл, потому что чувствовала огромную моральную поддержку.
"Сами роды - это ничего, а предродовое состояние, ожидание, мучение, ни встать, ни сесть - конечно, тяжело", - говорит Евгений.
Первое время ему даже оставить тяжело было жену с ребёнком, было страшно, сын был маленький, крохотный "чё с ним делать?". "Она говорит: "На, держи", а я его так и держу, как взял, ни вправо, ни влево - боялся, чтобы что-то не сломать, а так справлялись более-менее", - смеётся Евгений.
Евгений давно хотел ребёнка и доволен быть в роли отца, теперь хочет девочку и снова готов взять декретный отпуск.
Традиция поздравлять пап и отмечать День отца существует в некоторых странах уже более 100 лет. В Латвии его начали отмечать с 2010 года, и праздник набирает всё большую популярность. В этот день не только дети могут поздравить своих пап, но и сами папы могут в очередной раз оценить свой родительский вклад и осознать свою ценность в жизни детей. "Чайка" поздравляет всех отцов с этим праздником и желает здоровья, благополучия и сил!
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