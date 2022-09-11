Как в Беларуси преследуют за "протестные" тату

Собеседницу DW Евгению забрали на "опрос" в милицию после того, как она сделала на руке тату с изображением контура Беларуси, который пересекает красная полоса, символизирующая след крови. "Это было в конце 2020. Я сделала тату и буквально через пару дней меня забрали, рука зажить не успела, наверное, следили за моей страницей в Instagram, - рассказывает девушка. - Спрашивали, зачем сделала тату, у кого, что она значит, говорили, что это "практически свастика". Я ответила, что это границы моей страны, за которую у меня два прадедушки погибли во время войны, что тату сделана в память о людях, погибших за независимость Беларуси, и ничего фашистского в ней нет".