Видео ⟩ Гарик Харламов подтвердил, что снова "одинокий волк"

Слухи о том, что Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук расстались, появились еще зимой. Но Ковальчук их опровергла и опубликовала на своей странице в соцсети видео, показав, что рядом с ней находится Гарик. Это было торжество в честь ее 29-летия. Еще раз о расставании заговорили летом.

Наконец, на этой неделе, когда комик пришел на презентацию комедии "Ирония судьбы в Голливуде", он подтвердил, что свободен. На вопрос журналистов о том, где же его спутница, Гарик ответил: "Спутница? О ком вы говорите? Я пока одинокий волк".

В последнем коротком интервью Гарик Харламов признался, что больше не следит за собой. Да, ранее ему удалось сбросить 17 килограммов, но "сейчас это пошло в обратную сторону".

Видео: Интервью с Гариком Харламовым