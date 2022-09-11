41-летний Гарик Харламов подтвердил, что он снова завидный жених. Два года артист встречался с Екатериной Ковальчук, с которой сблизился на съемках первого сезона сериала "Гусар". Этот статус пара не подтверждала, пишет "Вокруг ТВ".
Видео ⟩ Гарик Харламов подтвердил, что снова "одинокий волк"
Слухи о том, что Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук расстались, появились еще зимой. Но Ковальчук их опровергла и опубликовала на своей странице в соцсети видео, показав, что рядом с ней находится Гарик. Это было торжество в честь ее 29-летия. Еще раз о расставании заговорили летом.
Наконец, на этой неделе, когда комик пришел на презентацию комедии "Ирония судьбы в Голливуде", он подтвердил, что свободен. На вопрос журналистов о том, где же его спутница, Гарик ответил: "Спутница? О ком вы говорите? Я пока одинокий волк".
В последнем коротком интервью Гарик Харламов признался, что больше не следит за собой. Да, ранее ему удалось сбросить 17 килограммов, но "сейчас это пошло в обратную сторону".
Видео: Интервью с Гариком Харламовым
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