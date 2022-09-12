PMLP призывает оформить документы сейчас - пока нет очередей

"В некоторых отделениях во второй половине дня у нас даже нет клиентов", - рассказала Розе.

Она напомнила, что раньше получить услуги PMLP было затруднительно. Розе боится, что в апреле, когда истечет срок продления, очереди могут появиться снова.

За август было принято почти 100 тысяч документов. Это своеобразный рекорд, учитывая что за весь 2021 год было оформлено 383 тысяч документов, а за 2022 год - уже 356 тысяч.

Розе напомнила о приложении Qticket, которое позволяет в 25 отделениях удаленно подать заявку на очередь. Это позволит понять, каким будет время ожидания и предварительное время, когда можно будет получить услугу.

Напомним, что 16 августа правительство одобрило поправки к закону об удостоверяющих личность документах, чтобы жители Латвии, у которых срок действия документов истек начиная с 1 марта 2020 года, могли использовать их для реализации своих основных прав внутри страны до 30 апреля 2023 года.