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Видео ⟩ Карл III вышел из себя из-за испачкавшей его ручки и выругался

rus.tvnet.lv
Карл III вышел из себя из-за испачкавшей его ручки и выругался
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Карл III
Карл III Фото: Ekrānuzņēmums

Король Великобритании Карл III снова в центре внимания пользователей социальных сетей, и снова речь идет о ручке.

Король Великобритании Карл III потерял самообладание из-за испачкавшей его ручки, когда делал запись в книге посетителей замка Хиллсборо - официальной королевской резиденции в графстве Даун в Северной Ирландии - 13 сентября.

Сначала Карл III по ошибке написал не ту дату. Уточнив у помощника, какой сегодня день, он исправил ошибку. Затем он замечает, что из ручки вытекли чернила и испачкали его руку. После этого ручку тут же забирают и передают жене Карла III - королеве-консорту Камилле.

"Я не выношу эту проклятую штуку. Каждый чертов раз", - возмутился британский король. 

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