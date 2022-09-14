Видео ⟩ Карл III вышел из себя из-за испачкавшей его ручки и выругался

Сначала Карл III по ошибке написал не ту дату. Уточнив у помощника, какой сегодня день, он исправил ошибку. Затем он замечает, что из ручки вытекли чернила и испачкали его руку. После этого ручку тут же забирают и передают жене Карла III - королеве-консорту Камилле.