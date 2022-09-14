Король Великобритании Карл III снова в центре внимания пользователей социальных сетей, и снова речь идет о ручке.
Видео ⟩ Карл III вышел из себя из-за испачкавшей его ручки и выругался
Король Великобритании Карл III потерял самообладание из-за испачкавшей его ручки, когда делал запись в книге посетителей замка Хиллсборо - официальной королевской резиденции в графстве Даун в Северной Ирландии - 13 сентября.
Сначала Карл III по ошибке написал не ту дату. Уточнив у помощника, какой сегодня день, он исправил ошибку. Затем он замечает, что из ручки вытекли чернила и испачкали его руку. После этого ручку тут же забирают и передают жене Карла III - королеве-консорту Камилле.
"Я не выношу эту проклятую штуку. Каждый чертов раз", - возмутился британский король.
King Charles presents: royals a the working pen frustration.— Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 13, 2022
and... a mistake in the date. pic.twitter.com/QCVjydD1F8
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