Видео ⟩ Группа ДДТ представила клип на новую песню "В раю одиноко"

"Как победить в проигранной драке? Как извиниться перед тем, кто не с нами?" - звучит в куплете песни, в припеве которой автор рассуждает, "возможно ли снова эту жизнь прожить, без тоски и тревоги вернуться к началу?", и говорит о безнадежности в гламурном раю, где скучно и пусто.