14 сентября, в день рождения участницы "ДДТ" Алены Романовой, российская рок-группа выпустила клип на новую песню "В раю одиноко". Он снят без декораций, на белом фоне, и только дым тянется среди музыкантов группы, играющих и поющих в черно-белых одеждах (режиссерами выступили сам Юрий Шевчук и Артем Онащенко), пишет портал "Фонтанка".
Видео ⟩ Группа ДДТ представила клип на новую песню "В раю одиноко"
"Как победить в проигранной драке? Как извиниться перед тем, кто не с нами?" - звучит в куплете песни, в припеве которой автор рассуждает, "возможно ли снова эту жизнь прожить, без тоски и тревоги вернуться к началу?", и говорит о безнадежности в гламурном раю, где скучно и пусто.
Известно, что на стриминговых платформах песня должна появиться 15 сентября.
Видео: "ДДТ" - "В раю одиноко"
Ранее лидер группы "ДДТ", российский рок-музыкант Юрий Шевчук обжаловал решение о штрафе за дискредитацию армии РФ.
Советский суд Уфы назначил музыканту административный штраф по делу о "дискредитации" Вооруженных сил РФ в размере 50 тысяч рублей (примерно 838 евро).
Защита лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука подала жалобу на это решение, в которой попросила Верховный суд Башкортостана отменить постановление суда первой инстанции и прекратить производство по административному делу.
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