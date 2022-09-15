Вечером в четверг, 15 сентября, Министерство образования и науки (IZM) предложит Латвийскому профсоюзу работников образования и науки (LIZDA) еще один альтернативный вариант в вопросе заработной платы учителей - финансирование в размере 56,5 млн евро из государственного бюджета и 12 млн из бюджетов самоуправлений, сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце.
Забастовка учителей: IZM предлагает новое решение
При этом министр выразила надежду, что забастовки учителей не будет.
Из информации, опубликованной Муйжниеце, следует, что в дополнение к зарплате педагогов в 2023 и последующие годы предлагается выделить 56,5 млн евро, увеличив финансирование зарплаты на 11-12% по сравнению с 2022 годом.
Предложение охватывает все группы педагогов, указанные в заявлении о забастовке LIZDA, на ступени дошкольного образования, общего образования, включая специальные школы, профессионального образования и профессионально-ориентированного образования.
Одновременно предложено увеличить количество оплачиваемых часов, которые учитель тратит на подготовку к урокам.
Ставка воспитателей дошкольных учреждений с 1 января 2023 года будет повышена до 1070 евро, что приблизит ее к почасовой зарплате учителя общеобразовательной школы.
С 1 сентября 2023 года в общеобразовательных школах будет определено соотношение учебных часов и дополнительных обязанностей 65/35 с переходом на 36-часовую нагрузку.
В следующем году с января по август планируется переходный период, но ежемесячное финансирование заработной платы учителей остается неизменным в течение всего года.
При этом в профессиональном и профессионально-ориентированном образовании дополнительные средства предназначены для повышения заработной платы педагогов путем уравновешивания нагрузки.
Уже сообщалось, что сегодня вечером продолжаются переговоры между представителями LIZDA и правительственной коалиции относительно выполнения требований забастовки учителей.
Правда, уже после договоренности о продолжении переговоров на внеочередном заседании в среду вечером совет LIZDA принял решение начать 19 сентября бессрочную забастовку учителей, не приняв ранее подготовленное IZM предложение.
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