Забастовка учителей: IZM предлагает новое решение

При этом министр выразила надежду, что забастовки учителей не будет.

Из информации, опубликованной Муйжниеце, следует, что в дополнение к зарплате педагогов в 2023 и последующие годы предлагается выделить 56,5 млн евро, увеличив финансирование зарплаты на 11-12% по сравнению с 2022 годом.

Предложение охватывает все группы педагогов, указанные в заявлении о забастовке LIZDA, на ступени дошкольного образования, общего образования, включая специальные школы, профессионального образования и профессионально-ориентированного образования.

Одновременно предложено увеличить количество оплачиваемых часов, которые учитель тратит на подготовку к урокам.

Ставка воспитателей дошкольных учреждений с 1 января 2023 года будет повышена до 1070 евро, что приблизит ее к почасовой зарплате учителя общеобразовательной школы.

С 1 сентября 2023 года в общеобразовательных школах будет определено соотношение учебных часов и дополнительных обязанностей 65/35 с переходом на 36-часовую нагрузку.

В следующем году с января по август планируется переходный период, но ежемесячное финансирование заработной платы учителей остается неизменным в течение всего года.

При этом в профессиональном и профессионально-ориентированном образовании дополнительные средства предназначены для повышения заработной платы педагогов путем уравновешивания нагрузки.

Уже сообщалось, что сегодня вечером продолжаются переговоры между представителями LIZDA и правительственной коалиции относительно выполнения требований забастовки учителей.

Правда, уже после договоренности о продолжении переговоров на внеочередном заседании в среду вечером совет LIZDA принял решение начать 19 сентября бессрочную забастовку учителей, не приняв ранее подготовленное IZM предложение.