Фото ⟩ Стильные люди и знаменитости собрались на модном показе в Риге

Дизайн показа был разработан модельером, экспертом в области моды и стиля Александром Павловым совместно со стилистом Ритой Эрдмане. Оба эксперта рекомендуют выбирать яркие цвета и монохромный стиль для осенне-зимнего сезона, например, носить красное, розовое, синее, оранжевое или белое с ног до головы. Длинные сапоги также станут хорошим дополнением гардероба в этом сезоне, особенно если они будут яркого цвета.

Также стилисты рекомендуют в осенне-зимнем сезоне сочетать роскошные и яркие шелковые платья с теплым трикотажем, удобной обувью и мягкими пальто, допуская контрасты и осенние яркие цветовые сочетания. Для достижения глубины и многослойности образа можно комбинировать одежду разной фактуры и материала.

За музыкальную программу вечера отвечал Карлис Аузанс, виолончелист и участник группы Melo-M. Вечер бодро вели Кристине Комаровска и Маркус Рива. Среди гостей были такие известные личности, как актриса Анта Айзупе, художница Иева Бондаре, диджей Элла или Иева Фурмане с возлюбленным, радиоведущая Майя Розите-Криштопане, телеведущие Рута Двинска и Лелде Цериня, дочь актрисы Агнесе Зелтина Мария Янсоне. , юрист и политик Иева Бранте и ряд ценителей моды и стиля.