Вымогательство взятки в VID: новые подробности

Ссылаясь на неофициальную информацию, Nekā personīga сообщает, что одним из членов этой группы был супруг Луре, в их домах также прошли обыски. После этих событий Луре была отстранена от занимаемой должности, но рабочие отношения с VID прекратила только без малого через полгода, незадолго до ареста в августе этого года. Не находясь на работе, у Луре не было возможности самой возбудить уголовное дело против предприятий семьи Рамолиньшей, чтобы иметь основание для требования взятки в размере 100 000 евро, поэтому для этого потребовалось участие ее коллег.

Шталбергс и Луре были задержаны 23 августа по подозрению в вымогательстве взятки в составе организованной группы, а уже через сутки оба были взяты под арест. Шталбергс не признает своей вины.

Согласно информации передачи, Грундманис также был отстранен от работы в VID в один день со Шталбергсом.

Присяжный адвокат Дидзис Вилемсонс заявил программе, что не может комментировать, в связи с чем он участвует в этом уголовном процессе, так как подписал соглашение о неразглашении.

Как сообщалось, в конце августа KNAB провел уголовно-процессуальные мероприятия в нескольких учреждениях, в том числе в VID. Данные следственные действия проводились в рамках возбужденного в начале июня уголовного дела по подозрению в возможном получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. В ходе уголовного процесса задержаны три лица, право на защиту определено еще для двух лиц. Двое из этих лиц были задержаны.

Политики из партийного объединения "Для развития/За!" (Attīstībai/Par!) также могут быть фигурантами расследуемого KNAB дела о фабрикации обвинений и попытке вымогательства взятки в размере 100 000 евро у владельца Stiga RM. На вопрос TV3 Ziņas, могла ли преступная группа иметь связь с какими-либо политиками из "Для развития/За!", Рамолиньш ответил: "Там могла быть связь, да".

Прокуратура подтвердила, что против предприятий семьи бизнесмена Рамолиньша действительно было возбуждено сфабрикованное уголовное дело. Через два месяца прокурор отменил это незаконное постановление следователя налоговой и таможенной полиции.