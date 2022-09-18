Четверо сотрудников Службы государственных доходов (VID) могут быть фигурантами дела о вымогательстве взятки у владельца Stiga RM Андриса Рамолиньша, сообщает передача Nekā personīga на TV3.
Вымогательство взятки в VID: новые подробности
По делу, как уже сообщалось, был задержан начальник Первого следственного отдела Управления по расследованию финансовых преступлений Департамента налоговой и таможенной полиции VID Интарс Шталбергс. Также в связи с делом о взяточничестве была арестована сотрудница VID Инита Луре, а Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провело обыск в доме сотрудника VID Яниса Акментиньша.
Видео: Сюжет передачи Nekā personīga (на латышском языке)
Программа сообщает, что по делу также проходит Валтс Грундманис, который, по информации VID, является старшим следователем отдела, возглавляемого Шталбергcом. Уголовное дело против семейных предприятий Рамолиньша за уклонение от уплаты налогов было возбуждено 13 мая 2022 года.
В то же время, по имеющейся у программы информации, о сфабрикованном уголовном деле против предприятий семьи Рамолиньшей Генеральная прокуратура летом проинформировала гендиректора VID Иеву Яунземе, отстраненную от должности министром финансов Янисом Рейрсом (JV) 15 сентября в связи с недавними задержаниями в Налогово-таможенном управлении VID.
Также программа сообщает, что ранее на работу Луре поступали жалобы, связанные с конфликтом интересов и коррупционными рисками. Но, несмотря на это, она сохранила свою позицию. В марте этого года VID в сотрудничестве с KNAB разоблачили преступную группу, которая продавала дорогие автомобили по поддельным документам. Налоги с них не платились, а деньги отмывались.
Ссылаясь на неофициальную информацию, Nekā personīga сообщает, что одним из членов этой группы был супруг Луре, в их домах также прошли обыски. После этих событий Луре была отстранена от занимаемой должности, но рабочие отношения с VID прекратила только без малого через полгода, незадолго до ареста в августе этого года. Не находясь на работе, у Луре не было возможности самой возбудить уголовное дело против предприятий семьи Рамолиньшей, чтобы иметь основание для требования взятки в размере 100 000 евро, поэтому для этого потребовалось участие ее коллег.
Шталбергс и Луре были задержаны 23 августа по подозрению в вымогательстве взятки в составе организованной группы, а уже через сутки оба были взяты под арест. Шталбергс не признает своей вины.
Согласно информации передачи, Грундманис также был отстранен от работы в VID в один день со Шталбергсом.
Присяжный адвокат Дидзис Вилемсонс заявил программе, что не может комментировать, в связи с чем он участвует в этом уголовном процессе, так как подписал соглашение о неразглашении.
Как сообщалось, в конце августа KNAB провел уголовно-процессуальные мероприятия в нескольких учреждениях, в том числе в VID. Данные следственные действия проводились в рамках возбужденного в начале июня уголовного дела по подозрению в возможном получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. В ходе уголовного процесса задержаны три лица, право на защиту определено еще для двух лиц. Двое из этих лиц были задержаны.
Политики из партийного объединения "Для развития/За!" (Attīstībai/Par!) также могут быть фигурантами расследуемого KNAB дела о фабрикации обвинений и попытке вымогательства взятки в размере 100 000 евро у владельца Stiga RM. На вопрос TV3 Ziņas, могла ли преступная группа иметь связь с какими-либо политиками из "Для развития/За!", Рамолиньш ответил: "Там могла быть связь, да".
Прокуратура подтвердила, что против предприятий семьи бизнесмена Рамолиньша действительно было возбуждено сфабрикованное уголовное дело. Через два месяца прокурор отменил это незаконное постановление следователя налоговой и таможенной полиции.
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