Более 50 человек пострадали в результате столкновения автобусов в Барселоне

Пострадавшие были доставлены в различные больницы.

Изначально информации о личности пострадавших не поступало, но известно, что среди них были пешеходы, одному из которых было всего 17 лет.

Глава правительства Каталонии Сальвадор Илья заверил, что его правительство оказывает поддержку пострадавшим.

Власти сообщили, что среди пострадавших была большая группа отдыхающих из Италии, в основном 17-18 лет. Группа проживала в отеле в каталонском курортном городе Льорет-де-Мар и в понедельник отправилась на однодневную экскурсию в Барселону.

Автобус с итальянскими туристами врезался в другой автобус, который стоял у обочины, чтобы забрать пассажиров круизного лайнера, сообщили телеканал RTVE и другие СМИ со ссылкой на очевидцев.

Среди пассажиров круизного лайнера были граждане Германии, Италии и Великобритании.

Причина аварии пока неизвестна, полиция начала расследование.

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