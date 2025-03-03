Швинка рассказал, на чем планирует сосредоточиться в должности министра

По словам Швинки, его задачей будет продолжение начатых реформ и обеспечение того, чтобы транспортная отрасль развивалась целенаправленно.

"Главный приоритет правительства - безопасность. В Минобороны я работал над важными инфраструктурными проектами - строительством полигона в Селии и восточной границы, которые были реализованы быстро и без больших удорожаний. Именно такой подход - контроль затрат и сокращение бюрократии - буду осуществлять и в Минсообщения", - отметил Швинка.

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Он подчеркнул, что в нынешних геополитических условиях следует укреплять безопасность- как в отношении инфраструктуры, так и в обеспечении критически важных цепочек поставок. Он также отметил, что строительство Rail Baltica необходимо ускорить, чтобы как можно скорее соединить Иецаву с литовской границей и обеспечить поток военных грузов из Европы.