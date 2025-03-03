Выдвинутый на пост министра сообщения депутат Сейма и парламентский секретарь Министерства обороны Артис Швинка в Министерстве сообщения планирует сосредоточиться на сокращении бюрократии и контроле затрат, свидетельствует его запись на сайте микроблогов Х.
Швинка рассказал, на чем планирует сосредоточиться в должности министра
По словам Швинки, его задачей будет продолжение начатых реформ и обеспечение того, чтобы транспортная отрасль развивалась целенаправленно.
"Главный приоритет правительства - безопасность. В Минобороны я работал над важными инфраструктурными проектами - строительством полигона в Селии и восточной границы, которые были реализованы быстро и без больших удорожаний. Именно такой подход - контроль затрат и сокращение бюрократии - буду осуществлять и в Минсообщения", - отметил Швинка.
Он подчеркнул, что в нынешних геополитических условиях следует укреплять безопасность- как в отношении инфраструктуры, так и в обеспечении критически важных цепочек поставок. Он также отметил, что строительство Rail Baltica необходимо ускорить, чтобы как можно скорее соединить Иецаву с литовской границей и обеспечить поток военных грузов из Европы.
"В правительстве не может табуированных вопросов о финансировании. Мы должны открыто говорить с обществом о том, как уравновесить более крупные вложения в оборону с развитием остальных отраслей. Финансирование транспортной отрасли должно быть ясным и прозрачным, с долгосрочным планом развития. Вложения в транспортную сферу должны быть инвестициями в безопасность, экономику и региональную совместимость", - добавил Швинка.
Он отметил, что отрасль сообщения должна использовать свои ресурсы "умно", поэтому следует искать способы повышения эффективности, привлекать и осваивать европейские средства, одновременно в тесном сотрудничестве с Министерством финансов обеспечивая финансирование, соответствующее потребностям отрасли. Будут пересмотрены счета и контракты, чтобы не допустить нецелесообразных трат и отказаться от лишнего, пояснил Швинка.
Кроме того, он утверждает, что будут сохранены главные приоритеты Минсообщения: железная дорога как хребет общественного транспорта, региональная совместимость автодорог, доступный общественный транспорт и безопасность движения, а также будет поддерживаться микромобильность и зеленый транспорт. При этом он планирует укреплять экспортоспособные отрасли с целью сделать транспортно-логистический сектор мощной поддержкой для экономики Латвии.
Чтобы обеспечить непрерывность работ, Швинка включит в свою команду людей из бюро прежнего министра и парламентского секретаря Гиртса Дубкевича.
Как сообщалось, партия "Прогрессивные" решила выдвинуть на пост министра сообщения Швинку.
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