Мерц: Трамп намеренно провоцировал Зеленского

В понедельник Мерц признал, что несколько раз посмотрел видео, на котором видна ссора в Овальном кабинете. "По моему мнению, это была не спонтанная реакция на вмешательство Зеленского, а преднамеренная эскалация", - считает будущий канцлер Германии.

В пятницу во время встречи с президентом Украины в Овальном кабинете Белого дома Трамп раскритиковал Зеленского за то, что тот не проявил должной благодарности и уважения к Соединенным Штатам, и заявил, что у Зеленского нет рычагов влияния, чтобы диктовать Вашингтону, как ему следует строить отношения с Москвой.

Зеленский, сидевший, скрестив руки на груди, по-видимому, был переполнен эмоциями и время от времени прерывал Трампа и Вэнса, чтобы указать на невозможность компромисса с убийцей на украинской земле. Он также обвинил Трампа в том, что его сближение с Россией ставит под угрозу безопасность как Украины, так и США.

В беседе с однопартийцами в Берлине Мерц признался, что был несколько удивлен тоном всех трех лидеров на переговорах, добавив, что это не способствует решению проблем.

Он подчеркнул, что намерен сделать все возможное, чтобы "американцы оставались в Европе", поскольку растут опасения, что Трамп может отдать приказ о выводе американских войск из Германии.

Мерц также заявил, что рассмотрит возможность поездки в Вашингтон только после вступления в должность канцлера.

Христианские демократы (CDU) и их родственная баварская партия Христианско-социальный союз (CSU) победили на выборах в Бундестаг 23 февраля, набрав 28,5% голосов. CDU/CSU и социал-демократы (SPD) начали коалиционные переговоры. Мерц хочет, чтобы новое правительство Германии было сформировано к Пасхе.

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