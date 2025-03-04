Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, сообщили в Белом доме

Ранее Дональд Трамп резко отреагировал на заявление Зеленского о том, что мирное соглашение с Россией еще «очень далеко». «Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет этого долго терпеть», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Он также сказал, что во вторник представит обновленную информацию о сделке по минеральным ресурсам с Киевом. Владимир Зеленский в воскресенье говорил, что Украина по-прежнему готова подписать документ.

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В понедельник вечером издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, что администрация Трампа прекратила финансирование новых поставок оружия Украине и рассматривает возможность заморозки поставок из американских запасов, что поставит под угрозу способность Киева противостоять российским войскам.

Финансирование новых поставок было фактически прекращено в последние недели на фоне заморозки Белым домом иностранной помощи, пишет издание, в то время как шаги по потенциальному закрытию главного канала поставок вооружений в Украину были предприняты через несколько дней после перепалки между Трампом и Зеленским.

Госсекретарь Марко Рубио ранее подписал приказ, который исключает поставки в Украину из запрета на иностранную помощь, но высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Питер Марокко не отправил необходимое письмо в Пентагон, чтобы разрешить поступление помощи в Киев, говорят собеседники WSJ.

По словам американских чиновников, без новых военных поставок у Украины, скорее всего, хватит оружия до середины года, чтобы продолжать воевать с Россией в нынешнем темпе. Отчасти это заслуга администрации Джо Байдена, которая резко увеличила поставки вооружений Киеву перед возвращением Трампа в Белый дом, отмечает WSJ.

Как пишет CNN со ссылкой на американского чиновника, пройдет некоторое время, прежде чем последствия приостановки военной помощи станут ощутимы на поле боя, но по мере истощения запасов эффект будет серьезным.

«Существует пробел в потенциале, который Европа не сможет заполнить в одиночку», — сказал он.