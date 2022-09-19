Фото и видео ⟩ Новое озеро Вецумниеки высохло. Для рыбы это может стать катастрофой

Местный житель Василий на вопрос, почему он протестует, объяснил, что озеро исчезает. На вопрос, наблюдалась ли такая картина с понижением уровня воды в другие годы, мужчина ответил, что в другие годы не было так страшно.

Новое озеро тесно связано с соседним Старым озером. Когда шлюзы открываются, вода из Старого озера течет в Новое озеро по трубе, проходящей через поселок. Теперь шлюзы закрыты, и уровень воды в одном озере очень высокий, а в другом очень низкий.

"[Шлюзы] были все время открыты, и в реку шел перелив, и проблем не было, пока не начали лопаться трубы", - сказал местный житель Юрис.

Бывший председатель бывшего Вецумниекского края Гунтис Калниньш пояснил, что трубу, соединяющую два озера, все время ремонтировали по частям, но у маленького края не было возможности восстановить ее полностью.

"Мы едва смогли найти 30-40 тысяч евро в наших фондах в предыдущем крае. Так как же нам найти этот миллион или полтора, чтобы заменить все?" - спрашивает он.

Заместитель председателя Бауской краевой думы Айварс Мачекс заявил ReTV: "Это уже чрезвычайная ситуация, когда нет ни проекта, ничего. Есть смета на ремонт, который надо оплатить, а Государственная касса не дает денег для такой цели. Единственное, что можно сделать, это взять быстрый кредит, который должен быть погашен в течение трех лет".

Между тем в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития заявили, что у муниципалитетов есть возможность занять до 150 тысяч евро на восстановление дренажных систем. Скорее всего, это не удастся, потому что руководство толком не знает, кому принадлежит труба, соединяющая озера.