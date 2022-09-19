Фото и видео ⟩ Новое озеро Вецумниеки высохло. Для рыбы это может стать катастрофой

С лета этого года жителей Бауского края беспокоит судьба Нового озера Вецумниеки, поскольку из-за поврежденной трубы уровень воды значительно упал. Летом сообщалось, что если проблему не решить до замерзания озера, то вся рыба может погибнуть. Какова текущая ситуация и что делается для предотвращения гибели рыб?
Озеро высыхает
Представитель Бауской краевой думы Анта Клявениеце сообщила, что Новое озеро Вецумниеки является искусственным водоемом. Его единственным источником притока воды является подземный водопровод Старого озера Вецумниеки.
"Все предыдущие годы уровень воды поддерживался за счет периодической подачи дополнительного количества воды из Старого озера по подземной трубе.
Весной 2022 года на нескольких участках трубы была обнаружена протечка, и в настоящее время ведутся активные работы по скорейшему возвращению потока воды в Новое озеро.
Трубы, соединяющие озера, находятся в аварийном состоянии и нуждаются в реконструкции. Следует отметить, что соединительный путь был построен в 70-х годах прошлого века, его общая длина составляет около 1200 метров, а диаметр существующей трубы составляет 50 сантиметров. В процессе эксплуатации поврежденные участки пути меняли поэтапно. На этот раз повреждения обнаружены на участке длиной 250 м", - говорит она.
Видео: Озеро Вецумниеки
Закупка завершилась безрезультатно
22 июля была объявлена закупка "Реконструкция водопровода, соединяющего Новое и Старое озера Вецумниеки, и разработка строительной документации", но, по данным Бауской городской думы, она завершилась безрезультатно - ни один претендент не подал заявку.
Муниципалитет обратился к нескольким строителям, чтобы выяснить наилучшие строительные решения и возможные риски для ремонта поврежденных участков трубы, встретившись на объекте и ознакомившись с ситуацией в природе.
Анта говорит: "Принято решение об изменении предмета закупки, спецификации выполняемых работ, а также о сокращении срока выполнения работ, так как заявители не должны будут выполнять проектные работы.
Поскольку поврежденный трубопровод проходит под улицей, покрытие которой недавно было заасфальтировано во избежание повреждения существующего асфальтового покрытия, замену труб придется производить бестраншейным способом или методом пробивки.
13 сентября была объявлена новая закупка "Ремонтные работы водопровода, соединяющего Новое и Старое озера Вецумниеки". Тендерные предложения будут раскрыты 23 сентября с последующей оценкой и определением победителя. Если все пойдет по плану, работы могут начаться в первую неделю октября. Срок исполнения договора - два месяца с даты заключения договора".
Фото: Озеро Вецумниеки
Жители собрались на акцию
В июле этого года жители собрались на акцию, так как опасались, что озеро, созданное когда-то на месте болота, снова превратится в болото. Ивета Лавринович, организатор акции протеста, призналась ReTV: "Мы уже говорили сегодня, как бы это было бы. Нам пришлось бы говорить: "Встретимся на болоте, или концерт состоится на болоте, или пойдем вокруг болота". Сейчас мы говорим так: "Встретимся на Новом озере, концерт у Нового озера".
Как рассказали ReTV местные жители, массово собравшиеся на митинг, этим летом уровень воды упал примерно на метр.
Местный житель Василий на вопрос, почему он протестует, объяснил, что озеро исчезает. На вопрос, наблюдалась ли такая картина с понижением уровня воды в другие годы, мужчина ответил, что в другие годы не было так страшно.
Новое озеро тесно связано с соседним Старым озером. Когда шлюзы открываются, вода из Старого озера течет в Новое озеро по трубе, проходящей через поселок. Теперь шлюзы закрыты, и уровень воды в одном озере очень высокий, а в другом очень низкий.
"[Шлюзы] были все время открыты, и в реку шел перелив, и проблем не было, пока не начали лопаться трубы", - сказал местный житель Юрис.
Бывший председатель бывшего Вецумниекского края Гунтис Калниньш пояснил, что трубу, соединяющую два озера, все время ремонтировали по частям, но у маленького края не было возможности восстановить ее полностью.
"Мы едва смогли найти 30-40 тысяч евро в наших фондах в предыдущем крае. Так как же нам найти этот миллион или полтора, чтобы заменить все?" - спрашивает он.
Заместитель председателя Бауской краевой думы Айварс Мачекс заявил ReTV: "Это уже чрезвычайная ситуация, когда нет ни проекта, ничего. Есть смета на ремонт, который надо оплатить, а Государственная касса не дает денег для такой цели. Единственное, что можно сделать, это взять быстрый кредит, который должен быть погашен в течение трех лет".
Между тем в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития заявили, что у муниципалитетов есть возможность занять до 150 тысяч евро на восстановление дренажных систем. Скорее всего, это не удастся, потому что руководство толком не знает, кому принадлежит труба, соединяющая озера.
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