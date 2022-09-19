В Таллинне в результате нападения собаки погиб ребенок

Информации о случившемся на данный момент мало, поскольку в полиции пока не хотят подробнее комментировать этот инцидент.

"Трагический случай, в результате которого погиб ребенок, произошел в Таллинне", - прокомментировал Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны, добавив, что из уважения к горю семьи полиция не может сказать ничего более конкретного об этом происшествии.