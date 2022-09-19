Насколько известно Rus.Postimees, в выходные в Таллинне на маленького ребенка напала собака, в результате полученных травм он скончался.
В Таллинне в результате нападения собаки погиб ребенок
В Таллинне в результате нападения собаки погиб ребенок
Информации о случившемся на данный момент мало, поскольку в полиции пока не хотят подробнее комментировать этот инцидент.
"Трагический случай, в результате которого погиб ребенок, произошел в Таллинне", - прокомментировал Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны, добавив, что из уважения к горю семьи полиция не может сказать ничего более конкретного об этом происшествии.
Насколько известно Postimees, трагический случай произошел в минувшие выходные в Таллинне, жертвой стала четырехлетняя девочка.
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