В Иране - протесты в связи со смертью девушки, задержанной за неправильное ношение хиджаба

В Иране в понедельник продолжились акции протеста, которые начались в выходные после появления известий о смерти девушки, задержанной за неправильное ношение хиджаба. 22-летняя Махса Амини потеряла сознание после того, как ее арестовала полиция нравов, и три дня спустя умерла.

Заголовки с вопросами смерти Махсы Амини заполонили первые страницы иранских газет в воскресенье Фото: BBC

22-летняя Махса Амини, жительница иранской части Курдистана, впала в кому через несколько часов после того, как полиция нравов в прошлый вторник задержала ее за нарушение правил ношения хиджаба.

Свидетели обвинили полицейских в том, что они ее избили. Бригадный генерал полиции Хоссейн Рахими в понедельник сказал, что это ложь, и что смерть этой женщины была прискорбной случайностью.

Протестующие требуют найти виновных в смерти девушки Фото: BBC

Смерть Амини вызвала протесты в столице и на северо-западе Ирана, в провинции Курдистан. Там, по сообщениям местных источников, в понедельник в столкновениях с полицией были убиты два человека, а более тридцати получили ранения, в том числе тяжелые.