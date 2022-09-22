"В этом не участвуем": граждане РФ из Эстонии на войну не хотят, но "спецоперацию" поддерживают

Большинство из них считают, что широкомасштабная война, а именно так воспринимается объявление о мобилизации, сильно изменит настроение в российском обществе. Сегодняшний день проходит для граждан РФ в Эстонии под эгидой "звонок домой". Сотни семей пытаются связаться с родственниками, в чьих семьях есть мужчины, попадающие под мобилизацию, и помочь каким-то советом.

Ни один мужчина, опрошенный нами, не согласился добровольно пересечь границу и, на основании своего российского гражданства, записаться в ряды Вооруженных сил России в соответствии с объявлением частичной мобилизации, хотя многие из них поддерживают войну.

Подавляющие большинство мужчин-граждан России восприняли сообщение о мобилизации как покушение на их независимое положение вне России, а многие выразили опасения по поводу принудительного вовлечения их в войну с Украиной через посольство РФ. Стоит отметить резко отрицательную реакцию среди женщин, чьи мужья, братья и отцы являются гражданами РФ, но проживают в Эстонии.

"Если раньше это было уделом личного выбора, то сейчас война приходит в каждый дом, - так озвучила коллективную реакцию женщин на объявление частичной мобилизации в России Наталья, проживающая в Силламяэ, - Не понимаю, как можно в XXI веке забирать мужей и сыновей на войну? На какую и ради чего?". В ходе разговора с близкими, друзьями, знакомыми сотрудников Rus.Postimees, ни один не высказал слова поддержки инициативе Кремля о военной мобилизации, но многие задали вопрос: "Если война с Россией будет, то где получать оружие?".