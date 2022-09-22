21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. На данный момент призыву подлежат граждане РФ, которые состоят в запасе, и те, кто проходил службу в армии и имеет соответствующий опыт. Портал StarHit.ru решил напомнить, кто из звезд шоу-бизнеса имеет подобный опыт.
Нагиев, Тарзан, Агутин: кого из российских звезд коснется мобилизация?
Дмитрий Нагиев
55-летний телеведущий Дмитрий Нагиев признавался в интервью, что был вынужден заниматься фарцовкой, чтобы обеспечить себя с юных лет. Но попался и чуть не угодил в тюрьму. Тогда Нагиева отправили в армию. Дмитрий служил в войсках противовоздушной обороны в поселке Огарково Вологодской области.
Шоумен старается вспоминать службу с позитивом, но признается, что пользы в этом нет. Нагиев критиковал тогдашний рацион солдат, а еще вспоминал, что соратники постоянно пытались проверить, действительно ли он является мастером спорта по дзюдо. В армии драки для новобранцев были привычным делом.
Тимур Батрутдинов
44-летний резидент Comedy Club служил в войсках связи. "Я был в армии, чем, кстати, горжусь. Сам период помню хорошо, а вот проводы весьма смутно. Жутко волновался, все было в какой-то дымке. Я реально не понимал, что происходит, был жуткий стресс", - вспоминал о службе Тимур.
Денис Клявер
47-летний певец и экс-участник дуэта "Чай вдвоем" Денис Клявер пошел в армию по совету знаменитого отца, Ильи Олейникова. По мнению музыканта, "армия его, конечно, тогда активировала". Кстати, его сын Тимофей отправился по стопам папы и деда - тоже служил.
Тарзан (Сергей Глушко)
Тарзан покинул ряды военнослужащих в звании старшего лейтенанта. В СМИ не раз упоминалось, что он является выпускником Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. После выпуска Глушко вернулся в родной город в Архангельской области и служил на космодроме "Плесецк".
Владимир Вдовиченков
51-летний актер и звезда сериала "Бригада" Владимир Вдовиченков имеет звание старшего матроса запаса. Он проходил обучение в мореходной школе № 42 в городе Кронштадт по специальности "машинист котельной". После выпуска служил в Мурманске и еще 1,5 года провел на водоналивном танкере в Балтийске.
Леонид Агутин
Леонид Агутин не раз подчеркивал, что служил в пограничных войсках. Во время службы он оказался в военном ансамбле. В годы службы музыкант не раз убегал в самоволку, за что был лишен места в коллективе. Кстати, Леонид вспоминал, что "во время срочки задержал настоящего нарушителя на границе".
Федор Бондарчук
55-летний режиссер "9 роты" служил сразу после выпуска из ВГИКа в 1985 году. Службу он начал в Красноярске, а затем был перераспределен в кинематографический кавалерийский полк при Таманской дивизии. Любопытный факт: этот полк был создан для фильма "Война и мир", который снимал его отец Сергей Бондарчук. Так молодому Федору удалось избежать военных действий в Афганистане.
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