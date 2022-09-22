Нагиев, Тарзан, Агутин: кого из российских звезд коснется мобилизация?

Тарзан покинул ряды военнослужащих в звании старшего лейтенанта. В СМИ не раз упоминалось, что он является выпускником Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. После выпуска Глушко вернулся в родной город в Архангельской области и служил на космодроме "Плесецк".

Сергей Глушко (Тарзан) Фото: скриншот видео

Владимир Вдовиченков

51-летний актер и звезда сериала "Бригада" Владимир Вдовиченков имеет звание старшего матроса запаса. Он проходил обучение в мореходной школе № 42 в городе Кронштадт по специальности "машинист котельной". После выпуска служил в Мурманске и еще 1,5 года провел на водоналивном танкере в Балтийске.

Леонид Агутин

Леонид Агутин не раз подчеркивал, что служил в пограничных войсках. Во время службы он оказался в военном ансамбле. В годы службы музыкант не раз убегал в самоволку, за что был лишен места в коллективе. Кстати, Леонид вспоминал, что "во время срочки задержал настоящего нарушителя на границе".

Леонид Агутин Фото: скриншот видео с YouTube

Федор Бондарчук

55-летний режиссер "9 роты" служил сразу после выпуска из ВГИКа в 1985 году. Службу он начал в Красноярске, а затем был перераспределен в кинематографический кавалерийский полк при Таманской дивизии. Любопытный факт: этот полк был создан для фильма "Война и мир", который снимал его отец Сергей Бондарчук. Так молодому Федору удалось избежать военных действий в Афганистане.

Федор Бондарчук Фото: скриншот видео с YouTube