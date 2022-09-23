Бамбалс: 80% русскоязычных - патриоты Латвии

В течение последних шести месяцев, с тех пор как в регионе идет война, многие латвийские русские растеряны и не знают, что думать. Это подтверждает еще не опубликованное исследование общественных настроений, которое проводит Государственная канцелярия.

"Исследование ломает несколько стереотипов или мифов, которые сформировались в нашем обществе", - отмечает начальник департамента координации стратегических коммуникаций Государственной канцелярии Рихард Бамбалс. "Один из таких мифов возник в первые дни войны в начале марта, когда в публичном пространстве появилась новость о том, что большая часть латвийских русскоязычных либо на стороне Путина или России, или же ни на чьей стороне. Эксперты распространили утверждение, что, скорее всего, последние скрывают свою позицию и на самом деле выступают за путинскую политику. Однако углубленные интервью с людьми показали, что эти люди действительно пребывают в растерянности".

Бамбалс считает, что Латвии важно обратиться к людям, которые сейчас не знают, что думать о событиях в Украине, и колеблются. "Второй миф, наверное, о памятнике в парке Победы и о демонтаже других советских памятников: мы предполагаем, что те десятки или сотни людей, которые демонстрируют неудовольствие в связи со сносом этих памятников, должны быть на стороне Путина или России. Но это не так. Большая часть из них даже поддерживает Украину и против Путина, но им были важны эти советские памятники. Как объяснили эксперты, у них не так много других мест, чтобы встретиться друг с другом", - пояснил Бамбалс.

В ходе беседы он призвал жителей избегать ложного предположения о том, что все русскоязычные в Латвии поддерживают Путина. "Абсолютное большинство - 80% - говорят, что они патриоты Латвии, а 95% ощущают свою принадлежность к Латвии. Абсолютное большинство не испытывает никакого чувства принадлежности или сочувствия к России", - рассказал Бамбалс.