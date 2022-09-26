Утром в понедельник, 26 сентября, в школе №88 Ижевска произошла стрельба. Ее устроил неизвестный мужчина, который затем покончил с собой, сообщает Русская служба ВВС.
Фото ⟩ Стрельба в школе Ижевска: погибли 17 человек, среди них - дети
"В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой", - заявили в пресс-службе МВД.
Галерея: Стрельба в Ижевске
По информации российских СМИ, стрельба началась во время урока - в класс ворвался мужчина в черном костюме и открыл огонь.
Изначально поступила информация о погибшем охраннике и нескольких раненых учениках, однако затем количество пострадавших было уточнено - по информации Следственного комитета России, погибли 17 человек. Известно, что среди них - охранники школы, несколько учителей и одиннадцать детей. Еще как минимум 24 человека были ранены - 22 ребенка и двое взрослых.
6 человек погибли,20 пострадали. Ижевск,школа #88 pic.twitter.com/HQvCF552Zw— Aysel Sayyakh (@AyselSayyakh) September 26, 2022
Прибывший на место происшествия глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в результате стрельбы погиб охранник, есть жертвы среди детей.
"В Удмуртии сегодня трагедия в Ижевске в школе 88. Пока неустановленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые", - сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале после того, как прибыл на место происшествия.
По его словам, в настоящее время в образовательном учреждении завершилась эвакуация.
Депутат Госдумы России Александр Хинштейн сообщил в Telegram, что стрелок был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.
Позднее была установлена личность напавшего на школу в Ижевске. Это местный житель Артем Казанцев 1988 года рождения, выпускник этой школы. В настоящее время следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение.
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