"Сам почистил старое оружие". Евгений Пригожин признался, что создал "ЧВК Вагнера"

Из расследований того же Дениса Короткова впоследствии стало понятно, что финансирует ЧВК петербургский предприниматель Евгений Пригожин. И чем больше было военных конфликтов, в которых бойцы ЧВК принимали участие, тем больше накапливалось фактов, что он и его люди имеют непосредственное отношение к "Вагнеру": сначала была война в Донбассе, потом Сирия, потом - африканские страны (ЦАР, Мали, Ливия). При этом сам Пригожин всегда отрицал, что имел отношение к "Вагнеру". Более того: чуть более месяца назад он выиграл суд против экс-главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова (признан в России "иноагентом"), который заявил о причастности Пригожина к этой ЧВК без всяких "возможно" и "вероятно", как всегда писали медиа.

На войне с Украиной 2022 года "Вагнер" выступает пока чуть ли не самым боеспособным подразделением российской армии, причем теперь в его составе воюют не только бывшие военные, но и заключенные, которых в колониях вербует чуть ли не сам Пригожин. В течение августа - начала сентября он сделал несколько нестандартных для себя шагов: стал появляться на видео, красуясь сразу тремя звездами героя (скорее всего, России и самопровозглашенных ДНР и ЛНР) и напрямую говоря, что ему принадлежит "Вагнер". Правда, там всегда оставалась лазейка сказать, что на видео не он, а "человек, похожий на Пригожина". Но теперь и ее больше нет: Пригожин через свою пресс-службу официально признался, что именно он создал и спонсирует ЧВК "Вагнер" с 2014 года.