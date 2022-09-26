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"Сам почистил старое оружие". Евгений Пригожин признался, что создал "ЧВК Вагнера"

BBC News Русская служба
"Сам почистил старое оружие". Евгений Пригожин признался, что создал "ЧВК Вагнера"
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BBC
Евгений Пригожин неоднократно отрицал свою связь с "ЧВК Вагнера"
Евгений Пригожин неоднократно отрицал свою связь с "ЧВК Вагнера" Фото: BBC News

Бизнесмен Евгений Пригожин впервые подтвердил, что в 2014 году создал частную военную компанию, которая впоследствии получила название "Вагнер". Также из слов Пригожина следует, что бойцы ЧВК принимали участие в войне в Сирии и выполняли задачи в других арабских странах, о чем ранее сообщали СМИ.

В понедельник Евгений Пригожин неожиданно рассказал, как в 2014 году после начала конфликта в Донбассе создал "ЧВК Вагнера".

"Я, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались "казачки", и пытался сорить деньгами, для того, чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских. Но очень быстро понял, что среди всех этих "казачков" и других военизированных товарищей - половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть. Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам", - приводит слова Пригожина пресс-служба принадлежащей ему компании "Конкорд".

До сегодняшнего дня Евгений Пригожин свою связь с "ЧВК Вагнера" всегда отрицал и судился с журналистами, которые писали о его связи с компанией.

По его словам, благодаря "отваге и мужеству" бойцов ЧВК "стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий, а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР".

Как писала ранее Би-би-си, впервые "ЧВК Вагнера" проявилась как раз в самопровозглашенной ЛНР в 2014 году, когда начался конфликт на востоке Украины. Тогда наемники принимали участие в боях за луганский аэропорт, но широкую известность получили не в связи с этим, а после ликвидации целого ряда известных полевых командиров, воевавших на стороне "республик", но не встраивавшихся во "властную вертикаль", которую Москва пыталась выстроить в Донецке и Луганске.

Кроме того, в обнорадованном сегодня сообщении Евгения Пригожина говорится, что бойцы ЧВК "защищали сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев". Фактически Пригожин подтвердил участие российских наемников в войне в Сирии, ЦАР и Ливии, о чем ранее сообщали СМИ, в том числе Би-би-си.

14 сентября было опубликовано видео, где человек, похожий на Евгения Пригожина, агитирует заключенных в одной из колоний в республике Марий Эл. Российские власти до войны в Украине отрицали существование ЧВК. В мае 2022 года глава МИД Сергей Лавров говорил, что "ЧВК Вагнера" не связана с российскими властями и не воюет в Украине.

Прямого ответа на вопрос, почему Пригожин решил подтвердить свою причастность к ЧВК именно сейчас, в опубликованном "Конкордом" сообщении нет.

Корреспондент Би-би-си Андрей Захаров - о том, что Евгений Пригожин наконец признался, что ЧВК "Вагнер" принадлежит ему:

"О "ЧВК Вагнер" вся страна узнала в конце марта далекого 2016 года, когда корреспондент "Фонтанки" Денис Коротков опубликовал первое журналистское расследование об этом подразделении. Сейчас мало кто помнит, но ЧВК была названа в честь своего первого командира, отставного военного Дмитрия Уткина, выбравшего позывной "Вагнер". Сам Уткин в том первом расследовании описывался так:

"Известен приверженностью к эстетике и идеологии Третьего рейха, отсюда и позывной в честь композитора-мистика. В Луганске эпатировал личный состав, сменив привычную полевую панаму на стальной шлем вермахта - но причуды командира не обсуждаю".

Из расследований того же Дениса Короткова впоследствии стало понятно, что финансирует ЧВК петербургский предприниматель Евгений Пригожин. И чем больше было военных конфликтов, в которых бойцы ЧВК принимали участие, тем больше накапливалось фактов, что он и его люди имеют непосредственное отношение к "Вагнеру": сначала была война в Донбассе, потом Сирия, потом - африканские страны (ЦАР, Мали, Ливия). При этом сам Пригожин всегда отрицал, что имел отношение к "Вагнеру". Более того: чуть более месяца назад он выиграл суд против экс-главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова (признан в России "иноагентом"), который заявил о причастности Пригожина к этой ЧВК без всяких "возможно" и "вероятно", как всегда писали медиа.

На войне с Украиной 2022 года "Вагнер" выступает пока чуть ли не самым боеспособным подразделением российской армии, причем теперь в его составе воюют не только бывшие военные, но и заключенные, которых в колониях вербует чуть ли не сам Пригожин. В течение августа - начала сентября он сделал несколько нестандартных для себя шагов: стал появляться на видео, красуясь сразу тремя звездами героя (скорее всего, России и самопровозглашенных ДНР и ЛНР) и напрямую говоря, что ему принадлежит "Вагнер". Правда, там всегда оставалась лазейка сказать, что на видео не он, а "человек, похожий на Пригожина". Но теперь и ее больше нет: Пригожин через свою пресс-службу официально признался, что именно он создал и спонсирует ЧВК "Вагнер" с 2014 года.

Зачем он это сделал? Его поведение можно рассматривать как чистый нарциссизм и желание показать свою значительность, особенно с учетом того, что свой путь наверх Пригожин начинал в 90-е после отсидки в тюрьме за кражу и разбой. Но можно увидеть в этой активности и попытку решить какие-то политические вопросы, например, получить дополнительные полномочия по набору заключенных, а также оружие и технику для ЧВК.

Но в любом случае теперь я жду, что он сделает и второе признание и скажет, что ему же принадлежит и знаменитая "фабрика троллей", про связь которой с Пригожиным пока приходится писать со ссылкой на американские власти и многочисленные журналистские расследования, в том числе - Дениса Короткова, открывшего миру "ЧВК Вагнер".

Плашка
Плашка Фото: BBC
BBC
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