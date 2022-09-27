Число погибших в результате стрельбы в одной из школ Ижевска в России в понедельник увеличилось до 17, сообщили власти во вторник, 27 сентября.
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска возросло до 17
Число жертв увеличилось за счет гибели еще двух человек, пострадавших в результате перестрелки.
Уже сообщалось, что в понедельник 34-летний мужчина напал на школу, которую он ранее окончил. Преступник открыл огонь по учащимся, преподавателям и охранникам учебного заведения, после чего покончил жизнь самоубийством.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил сегодня, что состояние еще трех пострадавших оценивается как опасное для жизни.
Министр сообщил, что 15 пострадавших, в том числе 13 детей, будут доставлены в Москву, где продолжат лечение.
Всего в результате стрельбы пострадали более 20 человек.
В регионе объявлен трехдневный траур, в школах города усилены меры безопасности.
Власти сообщают, что у нападавшего были проблемы с психикой. Нападавший был одет в черную рубашку с нацистской символикой, а его лицо было закрыто маской.
Галерея: Стрельба в Ижевске
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