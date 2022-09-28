Фото, Видео ⟩ Горящий грузовик заблокировал движение на шоссе в Эстонии, водитель погиб

Видео: Горящий грузовик

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны, по предварительным данным, участниками аварии стали три грузовых автомобиля, один из которых загорелся. Водитель загоревшейся фуры погиб.

Галерея: Горящий грузовик

Очевидцы рассказывают, что дым, образовавшийся после аварии, был виден за десятки километров. На место инцидента прибыли полицейские, работники скорой помощи и спасатели. Точные обстоятельства аварии выясняются.