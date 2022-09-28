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Фото, Видео ⟩ Горящий грузовик заблокировал движение на шоссе в Эстонии, водитель погиб

rus.tvnet.lv
Горящий грузовик заблокировал движение на шоссе в Эстонии, водитель погиб
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В среду, 28 сентября, около 12:00 на шоссе Таллинн - Тарту в Эстонии произошло серьезное ДТП - загорелся грузовик. Авария заблокировала движение транспорта, сообщает Rus Postimees.

Видео: Горящий грузовик

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны, по предварительным данным, участниками аварии стали три грузовых автомобиля, один из которых загорелся. Водитель загоревшейся фуры погиб.

Галерея: Горящий грузовик

Очевидцы рассказывают, что дым, образовавшийся после аварии, был виден за десятки километров. На место инцидента прибыли полицейские, работники скорой помощи и спасатели. Точные обстоятельства аварии выясняются.

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