В среду, 28 сентября, Европейская сеть активного розыска преступников (ENFAST) при поддержке Европола начала кампанию самых разыскиваемых в Евросоюзе преступников в 2022 году. В этом году внимание обращается на членов организованных преступных группировок.
В список самых разыскиваемых в Европе преступников включен гражданин Латвии Роман Иванчук
На портале https://eumostwanted.eu/gameover можно увидеть профили 50 участников организованных преступных группировок. Все они разыскиваются за разные тяжкие совершенные в Европе преступления, в том числе за убийства, торговлю людьми, вооруженные ограбления, терроризм. Среди разыскиваемых преступников есть и объявленный Государственной полицией Латвии в розыск Роман Иванчук, который подозревается в преступлениях, связанных с незаконным оборотом кокаина в крупных объемах.
В эпицентре этой кампании - главы организованных преступных группировок и главные соучастники. Среди включенных в список преступников - главари группировок, которые совершили убийства невинных людей; торговцы наркотиками; торговцы людьми; насильственные преступники, во имя которых группировки совершали убийства или другие преступления. Кроме того, в него включены лица, которых разыскивают за легализацию и присвоение преступно нажитых средств. Как и в бизнес-среде, ядро преступной сети создают руководители и организаторы более низкого уровня. Это ядро окружает ряд участников, которые выполняют в преступной схеме функцию поддержки и коммуницируют с преступниками, у которых в этих сетях главные роли.
Среди самых разыскиваемых в Европе преступников - Роман Иванчук из Латвии
Роман Иванчук 1979 года рождения был объявлен в международный розыск в марте 2022 года в связи с тем, что был признан подозреваемым по начатому в Латвии в 2019 году уголовному процессу за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств с целью реализации и их реализацию в крупных объемах, что было совершенно в группе по предварительному сговору. Максимальное лишение свободы за упомянутое преступление - 15 лет.
Полученная в ходе расследования информация свидетельствует, что Иванчук связан с приобретением кокаина на территории Литвы и его реализацией в Латвии.
В рамках уголовного процесса к Иванчуку применена мера пресечения - арест, которого он все это время избегает. В данный момент местонахождение Романа Иванчука неизвестно.
Ты можешь помочь найти их
ENFAST и Европол призывают жителей Евросоюза посетить сайт https://eumostwanted.eu/ и осмотреть фотографии преступников, чтобы убедиться, что кто-то из них не является знакомым! Ка часть кампании в Европе были созданы муралы, чтобы привлечь больше внимания. Первый мурал был открыт 28 сентября в Брюсселе, в Бельгии, чтобы обозначить начала кампании. В кампании используется образ карточного дома, принимая во внимание, что изъятие главной фигуры означает разрушение всей преступной группировки. Кампании будет проходить и в соцсетях.
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