В список самых разыскиваемых в Европе преступников включен гражданин Латвии Роман Иванчук

Роман Иванчук 1979 года рождения был объявлен в международный розыск в марте 2022 года в связи с тем, что был признан подозреваемым по начатому в Латвии в 2019 году уголовному процессу за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств с целью реализации и их реализацию в крупных объемах, что было совершенно в группе по предварительному сговору. Максимальное лишение свободы за упомянутое преступление - 15 лет.

Полученная в ходе расследования информация свидетельствует, что Иванчук связан с приобретением кокаина на территории Литвы и его реализацией в Латвии.

В рамках уголовного процесса к Иванчуку применена мера пресечения - арест, которого он все это время избегает. В данный момент местонахождение Романа Иванчука неизвестно.

Ты можешь помочь найти их

ENFAST и Европол призывают жителей Евросоюза посетить сайт https://eumostwanted.eu/ и осмотреть фотографии преступников, чтобы убедиться, что кто-то из них не является знакомым! Ка часть кампании в Европе были созданы муралы, чтобы привлечь больше внимания. Первый мурал был открыт 28 сентября в Брюсселе, в Бельгии, чтобы обозначить начала кампании. В кампании используется образ карточного дома, принимая во внимание, что изъятие главной фигуры означает разрушение всей преступной группировки. Кампании будет проходить и в соцсетях.