Чувство онемения в руках испытывал каждый - чаще всего дискомфорт вызывает неудобная поза или монотонная работа, и неприятные ощущения быстро исчезают, как только устраняется причина. Однако если онемение в руках является регулярным и продолжительным, нельзя оставлять его без внимания.
Почему немеют руки и как этого избежать?
Почему немеют руки, и что можно сделать в профилактических целях, чтобы уменьшить онемение в руках, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Марите Шукеле.
Наиболее распространенные причины онемения рук
"Онемение рук - это совокупность ощущений - чувства скованности, отсутствия чувствительности, покалывания и жжения, которые могут наблюдаться в кончиках пальцев или даже по всей длине руки. Кратковременное онемение может быть вызвано недостаточным кровообращением вследствие неправильной позы или перенапряжения, вызванного физическими нагрузками, однако, зачастую причиной покалывания в руках может стать защемление нерва. Также причиной могут стать различные заболевания или травмы организма. Какой бы ни была причина, покалывание в руках ни в коем случае нельзя игнорировать, особенно если оно повторяется и не проходит в течение длительного времени", - объясняет фармацевт Apotheka Марите Шукеле
Кратковременные нарушения кровообращения или перенапряжения. Внезапное онемение в руках может возникнуть после длительного пребывания в неудобной, вынужденной позе, при которой сдавливаются ткани и замедляется кровообращение. Онемение также могут вызывать непривычные физические нагрузки, например: активная работа в саду или занятия спортом, в результате чего возникают перенапряжение и онемение рук. В этих случаях онемение проходит после изменения положения или достаточно продолжительного отдыха.
Сдавливание нерва в карпальном или кубитальном канале. На онемение рук нередко жалуются люди, длительно нагружающие одну или обе руки тяжелой работой или выполняющие работу, требующую однообразных, монотонных движений, например, строители, маляры, швеи, а также люди, проводящие долгие часы за компьютером, конвейером, или работающие с вибрирующим оборудованием. Сдавление нерва чаще всего происходит в карпальном канале основания кисти, а именно, в канале, расположенном между костями кисти и связкой основания кисти, через который проходят сухожилия сгибателей пальцев и проходит срединный нерв, обеспечивающий чувствительность пальцев. Сдавливание нерва может происходить и в кубитальном канале, который находится внутри локтевого сустава. Этот вид сдавливания нерва чаще наблюдается у людей, которые ежедневно работают с согнутыми локтями и поднятыми руками или держат руки в напряженном положении, выполняя монотонные движения и, тем самым, создавая дополнительную нагрузку на локти.
Различные заболевания организма. Онемение рук может вызывать ряд различных заболеваний, таких как полинейропатия, которую могут вызывать опухоли, лучевая терапия или химиотерапия, эндокринные заболевания, такие как диабет, гипотиреоз, действие токсических веществ и алкоголя. Онемение могут вызывать нарушения обмена веществ или гормонального баланса, ревматоидный артрит, болезнь Лайма, инсульт, нарушения мозгового кровообращения, рассеянный склероз и другие заболевания. Симптомы также могут усугублять факторы окружающей среды, такие как холод и сквозняки.
Травмы и переломы. Онемение рук также часто наблюдается после травм или переломов рук и пальцев. Повреждение плечевого отдела позвоночника также способствует возникновению онемения, поскольку нейроны шеи отвечают за моторную и сенсорную функцию в руках.
Длительное пребывание в неправильной позе. При многочасовой работе за компьютером важно обустроить удобное и эргономичное рабочее место - в противном случае мышцы плечевого отдела напрягаются, а межпозвонковые суставы неправильно нагружаются, тем самым раздражая корешки нервов, что способствует онемению в руках. Негативное влияние оказывает и длительное смотрение в экран смарт-устройства. Чем сильнее наклонена голова, тем большее давление оказывается на позвонки в области шеи, что, в свою очередь, может вызвать сдавливание нерва и вызвать онемение рук.
Как избежать онемения рук?
"Лучшая профилактика - не давать повода для онемения рук. Это значит - следовать своим ощущениям, не перегружать свое тело, обеспечивать эргономичную рабочую среду и выбирать соответствующие рабочие инструменты. Каждый должен индивидуально оценить необходимые профилактические меры - если одному у нужен покой, то другому, наоборот, нужно движение. Если онемение вызывает статическая мышечная перегрузка, физическая активность поможет улучшить самочувствие", - говорит фармацевт Apotheka Марите Шукеле.
Если вам приходится работать за компьютером ежедневно, высота стола, стула и монитора должна быть соответственно отрегулирована. Рекомендуется использовать специальные эргономичные подушечки, поддерживающие руки. Рекомендуется вставать каждые полчаса и ходить не менее пяти минут, тем самым снижая напряжение. Помогут и различные упражнения - круговые движения, сгибание и разгибание ладоней, сжимание и разжимание пальцев. Каждый палец можно легко помассировать, начиная с кончиков пальцев. Скованность мышц помогут предотвратить такие водные процедуры, как контрастный душ или ванночка для рук с морской солью, а также охлаждающие компрессы или мази, содержащие эфирные масла. После консультации с врачом могут быть назначены специальные упражнения, массажи, физиопроцедуры и ортезы, которые будут удержать сустав в состоянии покоя, обеспечивая его расслабление.
Обязательно следует следить за тем, чтобы организм не испытывал недостатка в необходимых витаминах. При онемении рук также рекомендуется употреблять, например, витамины группы В, которые помогут восстановить оболочки нервных волокон, а людям, подвергающимся интенсивным физическим нагрузкам, также необходим магний, обеспечивающий полноценное функционирование нервов и мышц.
Онемение рук нельзя оставлять без внимания. Если онемение сопровождается болью, это свидетельствует о серьезном защемлении нерва. В результате сдавления нерва мышца перестает сокращаться и постепенно начинает атрофироваться до тех пор, пока не возникнет ощущение, что больше не можете удержать в руке нож или поднять чашку кофе. Пальцы становятся жесткими, неуклюжими, возникают трудности при выполнении мелких повседневных задач, таких как захват мелких предметов или застегивание пуговиц. Чтобы этого не допустить, важно своевременно обратиться за помощью к врачу и провести необходимые обследования", - подчеркивает фармацевт Apotheka Марите Шукеле.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!