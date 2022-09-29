Почему немеют руки и как этого избежать?

Сдавливание нерва в карпальном или кубитальном канале. На онемение рук нередко жалуются люди, длительно нагружающие одну или обе руки тяжелой работой или выполняющие работу, требующую однообразных, монотонных движений, например, строители, маляры, швеи, а также люди, проводящие долгие часы за компьютером, конвейером, или работающие с вибрирующим оборудованием. Сдавление нерва чаще всего происходит в карпальном канале основания кисти, а именно, в канале, расположенном между костями кисти и связкой основания кисти, через который проходят сухожилия сгибателей пальцев и проходит срединный нерв, обеспечивающий чувствительность пальцев. Сдавливание нерва может происходить и в кубитальном канале, который находится внутри локтевого сустава. Этот вид сдавливания нерва чаще наблюдается у людей, которые ежедневно работают с согнутыми локтями и поднятыми руками или держат руки в напряженном положении, выполняя монотонные движения и, тем самым, создавая дополнительную нагрузку на локти.