Глава Black Star критикует мобилизацию: "Зачем такие решения?"

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране на фоне военный дествий осуществляемых армией России в Украине.

Издание Spletnik.ru публикует замечания Пашу в сторис:

"Такими темпами скоро рабочей силы не останется. 50% моих знакомых думают уезжать сегодня-завтра. 90% их мыслей не о работе. Прямо будто ам. (вероятно, это слово "американский" - прим. редакции) план развала изнутри в самом Кремле кто-то реализовывает. В стране больше 5 млн людей, кто сейчас состоит на службе, кто профессионально держал или имеет боевое оружие!".

Павел признается, что не понимает, зачем необходимы такие решения.

"Зачем такие решения и такое плохое инфоосвещение? Обычные студенты, не служившие, все, кто имеет мозги или банально руки-ноги для работы, больше не думают о работе. Они хотят просто бежать", - заметил глава Black Star.