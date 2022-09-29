39-летний генеральный директор компании Black Star Пашу (наст. имя - Павел Курьянов) публично высказался о частичной мобилизации в России. Его слова прозвучали довольно критически. Он озвучил то, что сейчас происходит в стране, пишет Spletnik.ru.
Глава Black Star критикует мобилизацию: "Зачем такие решения?"
Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране на фоне военный дествий осуществляемых армией России в Украине.
Издание Spletnik.ru публикует замечания Пашу в сторис:
"Такими темпами скоро рабочей силы не останется. 50% моих знакомых думают уезжать сегодня-завтра. 90% их мыслей не о работе. Прямо будто ам. (вероятно, это слово "американский" - прим. редакции) план развала изнутри в самом Кремле кто-то реализовывает. В стране больше 5 млн людей, кто сейчас состоит на службе, кто профессионально держал или имеет боевое оружие!".
Павел признается, что не понимает, зачем необходимы такие решения.
"Зачем такие решения и такое плохое инфоосвещение? Обычные студенты, не служившие, все, кто имеет мозги или банально руки-ноги для работы, больше не думают о работе. Они хотят просто бежать", - заметил глава Black Star.
Пашу высказался и по поводу слухов о том, что что в ближайшее время гражданам РФ мужского пола могут запретить покидать страну. Он уверен, что это будет последним этапом в подрыве доверия людей. Павел подчеркивает, что те, кто не знает 90-е и 2000-е живут другими параллелями.
"Я верю и очень надеюсь, что дальнейшие шаги будут взвешены и [будут] защищать не только границы, но и наших граждан", - пдытожил он.
Напомним, что сразу после объявления о частичной военной мобилизации резко возрос спрос на авиабилеты из России и аренду жилья в других странах. На границах с такими государствами, как Казахстан или Грузия образовались многокилометровые пробки. Известно, что чаще всего пользователи искали авиабилеты в страны, не требующие визы: Турцию, Армению, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Азербайджан, ОАЭ, Грузию, Таиланд и Таджикистан.
Бывший партнер Пашу по бизнесу Тимати высказался в поддержку частичной мобилизации. Он также отметил, что если это будет необходимо, то готов отдать долг родине.
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