Фото ⟩ В Музее природы прошла выставка грибов

Ранее мы сообщали, что Латвийский национальный музей природы планировал ежегодную выставку грибов с 14 по 18 сентября. Однако она была отменена из-за отсутствия виновников торжества. Но под влиянием благоприятных погодных условий грибы начали расти и выставка случилась!