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Фото ⟩ В Музее природы прошла выставка грибов

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В Музее природы прошла выставка грибов
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Выставка "Грибы 2022"
Выставка "Грибы 2022" Фото: Jānis Škapars/TVNET

В минувшие выходные в Латвийском национальном музее природы прошла долгожданная выставка "Грибы 2022".

Ранее мы сообщали, что Латвийский национальный музей природы планировал ежегодную выставку грибов с 14 по 18 сентября. Однако она была отменена из-за отсутствия виновников торжества. Но под влиянием благоприятных погодных условий грибы начали расти и выставка случилась!

Смотрите фото!

Галерея: Выставка "Грибы 2022"

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