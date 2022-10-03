В минувшие выходные в Латвийском национальном музее природы прошла долгожданная выставка "Грибы 2022".
Фото ⟩ В Музее природы прошла выставка грибов
В Музее природы прошла выставка грибов
Ранее мы сообщали, что Латвийский национальный музей природы планировал ежегодную выставку грибов с 14 по 18 сентября. Однако она была отменена из-за отсутствия виновников торжества. Но под влиянием благоприятных погодных условий грибы начали расти и выставка случилась!
Смотрите фото!
Галерея: Выставка "Грибы 2022"
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