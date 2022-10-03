Левитс: избран качественный состав парламента

В воскресенье, 2 октября, правление "Нового Единства" приняло решение не выдвигать на министерские должности людей, не избранных в 14-й Сейм. Сегодня в программе Латвийского радио "В точке пересечения" президент сказал, что это правильный принцип -

избиратель не счел этих людей достаточно достойными, и политически не совсем корректно "проталкивать их в правительство через заднюю дверь".

Аналогичное мнение президент высказал и о кандидатах в министры, которые вообще не баллотировались, хотя здесь возможны исключения. "Я бы сказал так: не на 100%, но в принципе, если ты министр, то на первое время тебя могут взять со стороны - человека, состоящего или не состоящего в партии. Компетентного министра можно взять извне, и важно, что такая возможность есть, но на следующих выборах ты все равно должен предстать перед избирателями", - сказал Левитс.

Президент также считает, что на этот раз избиратели выбрали более "качественный" состав парламента. Задачи нынешнего премьер-министра Кришьяниса Кариньша в предыдущем правительстве были крайне сложными, учитывая состав нынешнего Сейма, но они "достаточно хорошо выполнены".

"Сейчас условия лучше, и их надо использовать", - сказал Левитс, добавив, что Кариньш является вероятным кандидатом на пост премьер-министра нового правительства.

Президент также считает, что вопрос формирования нового правительства нужно завершить к началу ноября.