Последствия цифрового скандала Straujupīte

Что происходит с АЗС Straujupīte? Еще недавно о ней говорили как о "самой дешевой заправке в Риге", а теперь в центре внимания находится руководитель по развитию предприятия Оскар Зейза, который был задержан по подозрению в совершении преступления на сексуальной почве. Кроме того, вирусно было распространено видео с задержанием создателя цифрового контента СЗА Эдгара Айварса, которое позднее полиция не подтвердила как реальное. TVNET+ объясняет, почему все говорят о Straujupīte и в какой момент из-за кликов можно попасть под пристальное внимание закона.