Последствия цифрового скандала Straujupīte

Что происходит с АЗС Straujupīte? Еще недавно о ней говорили как о "самой дешевой заправке в Риге", а теперь в центре внимания находится руководитель по развитию предприятия Оскар Зейза, который был задержан по подозрению в совершении преступления на сексуальной почве. Кроме того, вирусно было распространено видео с задержанием создателя цифрового контента СЗА Эдгара Айварса, которое позднее полиция не подтвердила как реальное. TVNET+ объясняет, почему все говорят о Straujupīte и в какой момент из-за кликов можно попасть под пристальное внимание закона.
Соцсети разогревали приход Straujupīte в Ригу еще за полгода до открытия - с начала лета 2024 года. Акцент делался на высказывание "Чтобы не как у всех". И соответствовать этому высказыванию помогали низкие цены как на топливо, так и на товары.
Коммуникация бренда происходила только через соцсети. Даже сейчас, если открыть официальный сайт, невозможно найти ни одного пресс-релиза или классической для СМИ информации. Вместо релизов - вирусные видео, которые по стилю похожи на репортаж с места событий: без монтажа, спонтанно, с живым языком и "уличной" энергией. Так Straujupīte превращается из простой заправки в излюбленный среди пользователей соцсетей бренд.
"Ждем в Даугавпилсе!", "Эу, эу, когда в ЛИЕЛВАРДЕ откроют???", "В РИГЕЕ!" - сотни комментариев под каждым видео свидетельствуют о том, что АЗС уже не просто бизнес.
Она стала своего рода феноменом в интернете.