Видео ⟩ DAP просит помочь найти водителя, который преследовал медведя в лесу

DAP обращает внимание на то, что это умышленное причинение вреда животному, за что предусмотрено административное взыскание.

Видео: Мужчина преследует медведя-подростка на лесной дороге

Видео длится две с половиной минуты и четко показывает погоню, происходящую на небольшой лесной дороге у границы, на что указывает желтый знак, видимый на видео.

Это означает, что медведь находился на своей естественной территории, где его беспокойство строго запрещено.

Ведущий исследователь Латвийского государственного института леса Silava Янис Озолиньш, подчеркнул, что, по мнению специалистов, это не просто нарушение, а уже насильственный акт. Медведь не способен долго бегать. Кроме того, в этот момент, когда медведи готовятся к зимней спячке, им важно накапливать запасы энергии, а не использовать их. Поэтому более длительная погоня за медведем могла закончиться серьезными проблемами со здоровьем.