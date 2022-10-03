В сети распространилось видео, где видно, что мужчина на машине долго преследует медведя-подростка по лесной дороге в темноте. Управление охраны природы (DAP) просит общественность помочь установить личность мужчины, сообщила представитель DAP Элина Эзериня.
Видео ⟩ DAP просит помочь найти водителя, который преследовал медведя в лесу
DAP обращает внимание на то, что это умышленное причинение вреда животному, за что предусмотрено административное взыскание.
Видео: Мужчина преследует медведя-подростка на лесной дороге
Видео длится две с половиной минуты и четко показывает погоню, происходящую на небольшой лесной дороге у границы, на что указывает желтый знак, видимый на видео.
Это означает, что медведь находился на своей естественной территории, где его беспокойство строго запрещено.
Ведущий исследователь Латвийского государственного института леса Silava Янис Озолиньш, подчеркнул, что, по мнению специалистов, это не просто нарушение, а уже насильственный акт. Медведь не способен долго бегать. Кроме того, в этот момент, когда медведи готовятся к зимней спячке, им важно накапливать запасы энергии, а не использовать их. Поэтому более длительная погоня за медведем могла закончиться серьезными проблемами со здоровьем.
"В этом случае для общества сформировалась и потенциально опасная ситуация. А именно, в случае, если бы повстречался человек или велосипедист, то было бы гарантировано очень опасное столкновение", - сказал Озолиньш.
Если у кого-то есть информация об авторе этого видео и/или водителе автомобиля, DAP просит вас сообщить об этом, написав на адрес электронной почты pasts@daba.gov.lv или позвонив по телефону 67 509 545.
На видео видно, как преследовали медведя-подростка. В темноте фары автомобиля создавали для него ложный эффект, будто он едет по длинному освещенному туннелю. К счастью, медведя спас поворот дороги, позволив ему понять, что из туннеля можно выбраться, убежав в бок с дороги", - объяснила действия медведя директор Департамента охраны природы.
Бурый медведь Ursos arctos является охраняемым видом как в Латвии, так и в Европе.
Согласно закону об умышленном нарушении охраняемых видов, виновный может получить штраф до 700 евро.
Данные национального мониторинга биоразнообразия показывают, что количество медведей во всей балтийской популяции в последние годы увеличивается, а это означает, что все больше медведей проникает в Латвию, и некоторые из них выживают. В прошлом основной причиной исчезновения медведей была охота.
По текущим данным мониторинга, в Латвии в дикой природе обитает около 60 медведей.
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