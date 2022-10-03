На Сватово и к Херсону: Украина наступает уже на двух направлениях. К чему это может привести

Южнее Кременной линия фронта изгибается - ВСУ удерживает выступ, который вдается в глубину обороны российской армии вдоль реки Северский Донец, в центре которого находится город Белогоровка. Этот выступ угрожает с юга Кременной, но там ВСУ придется форсировать Северский Донец.

Украинский танк Фото: Getty Images

Это довольно сложная операция, и она полностью зависит от того, насколько российские войска смогли подтянуть резервы и закрепиться на позициях вокруг города. Если этого сделать не получилось, то Кременная в ближайшие дни может разделить судьбу Лимана.

С одной стороны выступа, который вдается в российские позиции в районе Борового, находится Кременная, а с другой - Лисичанск, который может в будущем стать новой целью украинского наступления. И если сохранится движение в сторону Рубежного, то под угрозой окажутся и Лисичанск с Северодонецком.

Выше к северу в районе Сватово украинские силы наступают более активно, и, как считают многие украинские и российские военные корреспонденты и эксперты, именно там Украина постарается совершить маневр, взяв город в клещи или даже окружив.