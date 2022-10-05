The Times: Путин намерен провести ядерные испытания в Черном море

This "another train with military equipment" is actually carrying kit belonging to the 12th Main Directorate of the Russian MoD. The directorate is responsible for nuclear munitions, their storage, maintenance, transport, and issuance to units. 1/ https://t.co/41QlVUpEGO — Konrad Muzyka - Rochan Consulting (@konrad_muzyka) October 2, 2022

Как пишет "Рыбарь", поезд на видео перевозит российские бронемашины КамАЗ-43269 "Выстрел" с боевыми модулями "Спица". По словам Музыки, эта техника принадлежит именно 12-му управлению.

"Означает ли это, что на этом видео показана подготовка к ядерному пуску? Не совсем. Есть и другие более вероятные объяснения", - пишет аналитик. По его словам, публикация видео может быть сигналом Западу, что Москва идет на эскалацию. Кроме того, ракетные войска стратегического назначения России обычно интенсивно тренируются осенью и это могут быть очередные учения, считает он.

Судя по видео, состав с техникой едет в районе Сергиева Посада. Блогерам удалось геолоцировать его местонахождение. Как следует из открытых источников, там действительно находится база 12-го главного управления Минобороны.

Угрозы Путина ядерным оружием

После российского вторжения в Украину Путин, представители власти и пропагандисты неоднократно давали понять, что Россия может применить ядерное оружие. 21 сентября Путин в обращении в связи с началом мобилизации заявил, что власти России для защиты своей территории готовы использовать "все имеющиеся в нашем распоряжении средства", подчеркнув, что "это не блеф".