Президент России Владимир Путин собирается продемонстрировать свою готовность применить ядерное оружие, проведя его испытание, сообщила британская газета The Times со ссылкой на источники в разведке НАТО в понедельник, 3 октября.
The Times: Путин намерен провести ядерные испытания в Черном море
Международные эксперты, на которых ссылается издание, считают, что Путин может испытать ядерное оружие в Черном море. Высокопоставленный военный источник Times указывает, что если бы Путин решил применить такое оружие на поле боя, то он столкнулся бы со значительным риском. Ракеты "могут дать осечку и случайно попасть в российский город, расположенный недалеко от границы с Украиной, такой как Белгород", объяснил собеседник издания.
По данным других источников газеты, НАТО разослала своим союзникам разведывательный отчет о том, что Россия может провести испытание беспилотного подводного аппарата "Посейдон", способного нести ядерное оружие. Атомная подлодка К-329 "Белгород" направляется в Арктику, говорится в отчете. По сведениям итальянской газеты La Repubblica, "Посейдон" собираются испытать в районе Карского моря.
"Много упражнений по ядерной риторике, мы принимать участия в этом не хотим", - прокомментировал публикацию The Times пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Поезд из ядерного управления Минобороны
Опасения, что Путин намекает на готовность применить ядерное оружие, усилились после появления видео с поездом, который предположительно связан с 12-м Главным управлением Минобороны России, отвечающим за атомный арсенал, его хранение, техническое обслуживание и транспортировку, пишет The Times. Ранее польский военный эксперт Конрад Музыка обнаружил на видео, которое опубликовал пророссийский Telegram-канал "Рыбарь", железнодорожный состав с оборудованием 12-го управления.
This "another train with military equipment" is actually carrying kit belonging to the 12th Main Directorate of the Russian MoD. The directorate is responsible for nuclear munitions, their storage, maintenance, transport, and issuance to units. 1/ https://t.co/41QlVUpEGO— Konrad Muzyka - Rochan Consulting (@konrad_muzyka) October 2, 2022
Как пишет "Рыбарь", поезд на видео перевозит российские бронемашины КамАЗ-43269 "Выстрел" с боевыми модулями "Спица". По словам Музыки, эта техника принадлежит именно 12-му управлению.
"Означает ли это, что на этом видео показана подготовка к ядерному пуску? Не совсем. Есть и другие более вероятные объяснения", - пишет аналитик. По его словам, публикация видео может быть сигналом Западу, что Москва идет на эскалацию. Кроме того, ракетные войска стратегического назначения России обычно интенсивно тренируются осенью и это могут быть очередные учения, считает он.
@GeoConfirmed #geolocation— Bazinga (@Bazinga00264477) October 3, 2022
56.286356, 38.129028
Sergiyev Posad, Russia https://t.co/y2WcXxWIZA pic.twitter.com/88I7J7kFhd
Судя по видео, состав с техникой едет в районе Сергиева Посада. Блогерам удалось геолоцировать его местонахождение. Как следует из открытых источников, там действительно находится база 12-го главного управления Минобороны.
Угрозы Путина ядерным оружием
После российского вторжения в Украину Путин, представители власти и пропагандисты неоднократно давали понять, что Россия может применить ядерное оружие. 21 сентября Путин в обращении в связи с началом мобилизации заявил, что власти России для защиты своей территории готовы использовать "все имеющиеся в нашем распоряжении средства", подчеркнув, что "это не блеф".
Мировые лидеры и аналитики сходятся во мнении, что угрозы Кремля стоит воспринимать всерьез - особенно на фоне успехов Украины на поле боя.