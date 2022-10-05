Ср, 5.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Цены на грибы в Италии и Латвии отличаются в 4 раза. Где дороже?

Receptes.lv rus.tvnet.lv
,
Цены на грибы в Италии и Латвии отличаются в 4 раза. Где дороже?
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: личный архив

"Увидела в Facebook, что сосед принес из леса корзину грибов, и быстро купила билет домой", - смеется владелица ZS Zutiņi Рута Бейроте, которая неделю назад была в Италии - в разгар сезона боровиков. Она поделилась своими наблюдениями о ценах, по которым итальянцы продают и готовы покупать королей леса среди грибов.

Рута Бейроте отправилась в Турин как представитель Slow Food Straupe для участия в международной выставке производителей и фермеров Slow Food Events - Terra Madre, которая в этом году собрала участников из 140 стран.

Жительница Латвии заметила, что итальянцы - большие ценители боровиков: "Нельзя сказать, что выбор [грибов] в Италии большой, практически везде боровики. В связи с этим и в меню всех кафе и ресторанов предложения дня или особые блюда - именно с ними". 

Фото: личный архив

В Италии цены на белые грибы колеблются от 10 до 25 евро за килограмм. Рута объясняет, что разница в размере - чем меньше, тем дороже.

"А еще я предполагаю, что имеет значение вид боровиков - я заметила, что у некоторых из них более светлые шляпки".

Фото: личный архив

Руту поразил тот факт, что в отличие от латышей итальянцы без опасений собирают и сушат огромные боровики. 

"Тонко нарезанные боровики сушат и раскладывают по всему столу, как гигантские чипсы. И здесь, похоже, никого не волнует, что их покусали черви, а некоторые даже хорошо поедены или вообще обглоданы. Это никак не скрывается.

В то время как щепетильные латыши на рынке просят разрезать боровики, чтобы убедиться, что в них нет червей, здесь все проще. То, что вы не видите [на тарелке], вас не беспокоит, не так ли?" - рассуждает Рута, добавляя, что слышала старые истории о сушке грибов, которые показывают, что наши предки не особенно беспокоились о грибах, поврежденных червями.

Публикация Руты в Facebook, посвященная боровикам, получила довольно много комментариев, особенно под фото, на котором показаны цены на маринованные боровики. Цены колеблются от 40 до 50 евро за банку.

Фото: личный архив

"Действительно 40 евро за одну банку?" - удивился кто-то. Другой комментатор подтверждает: "Я видел такие же банки с грибами в магазине на итальянской заправке до ковида, и уже тогда был в шоке от безумных цен. Однако раз эта цена может существовать годами, то кто-то все же покупает".

Сколько стоят местные боровики? 

6 сентября - в начале сезона белых грибов - Рижский центральный рынок поделился на своей странице в Facebook новостью о том, что местные боровики можно приобрести по цене от 12 до 22 евро за кг. Сколько стоят эти грибы к концу сезона?

Представительница Центрального рынка Илзе Лапко рассказала TVNET, что в настоящее время - в конце сезона боровиков - их цена осталась практически неизменной:

"Свежие боровики в настоящее время стоят около 15-20 евро за кг". 

Отвечая на вопрос, можно ли приобрести на рынке маринованные белые грибы, она сказала, что она их в наличии не видела. 

Изучив информацию, доступную в Интернете, портал Receptes.lv выяснил, что маринованные белые грибы доступны в Латвии по дружественным ценам. Так, например, банку (280 г) маринованных боровиков можно купить всего за 3,69 евро в одном из крупнейших продуктовых интернет-магазинов, в то время как латвийские хозяйства продают пол-литровую банку маринованных боровиков за 6-10 евро.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх