Цены на грибы в Италии и Латвии отличаются в 4 раза. Где дороже?

В то время как щепетильные латыши на рынке просят разрезать боровики, чтобы убедиться, что в них нет червей, здесь все проще. То, что вы не видите [на тарелке], вас не беспокоит, не так ли?" - рассуждает Рута, добавляя, что слышала старые истории о сушке грибов, которые показывают, что наши предки не особенно беспокоились о грибах, поврежденных червями.

Публикация Руты в Facebook, посвященная боровикам, получила довольно много комментариев, особенно под фото, на котором показаны цены на маринованные боровики. Цены колеблются от 40 до 50 евро за банку.

Фото: личный архив

"Действительно 40 евро за одну банку?" - удивился кто-то. Другой комментатор подтверждает: "Я видел такие же банки с грибами в магазине на итальянской заправке до ковида, и уже тогда был в шоке от безумных цен. Однако раз эта цена может существовать годами, то кто-то все же покупает".

Сколько стоят местные боровики?

6 сентября - в начале сезона белых грибов - Рижский центральный рынок поделился на своей странице в Facebook новостью о том, что местные боровики можно приобрести по цене от 12 до 22 евро за кг. Сколько стоят эти грибы к концу сезона?

Представительница Центрального рынка Илзе Лапко рассказала TVNET, что в настоящее время - в конце сезона боровиков - их цена осталась практически неизменной:

"Свежие боровики в настоящее время стоят около 15-20 евро за кг".

Отвечая на вопрос, можно ли приобрести на рынке маринованные белые грибы, она сказала, что она их в наличии не видела.

Изучив информацию, доступную в Интернете, портал Receptes.lv выяснил, что маринованные белые грибы доступны в Латвии по дружественным ценам. Так, например, банку (280 г) маринованных боровиков можно купить всего за 3,69 евро в одном из крупнейших продуктовых интернет-магазинов, в то время как латвийские хозяйства продают пол-литровую банку маринованных боровиков за 6-10 евро.