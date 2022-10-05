"Увидела в Facebook, что сосед принес из леса корзину грибов, и быстро купила билет домой", - смеется владелица ZS Zutiņi Рута Бейроте, которая неделю назад была в Италии - в разгар сезона боровиков. Она поделилась своими наблюдениями о ценах, по которым итальянцы продают и готовы покупать королей леса среди грибов.
Цены на грибы в Италии и Латвии отличаются в 4 раза. Где дороже?
Рута Бейроте отправилась в Турин как представитель Slow Food Straupe для участия в международной выставке производителей и фермеров Slow Food Events - Terra Madre, которая в этом году собрала участников из 140 стран.
Жительница Латвии заметила, что итальянцы - большие ценители боровиков: "Нельзя сказать, что выбор [грибов] в Италии большой, практически везде боровики. В связи с этим и в меню всех кафе и ресторанов предложения дня или особые блюда - именно с ними".
В Италии цены на белые грибы колеблются от 10 до 25 евро за килограмм. Рута объясняет, что разница в размере - чем меньше, тем дороже.
"А еще я предполагаю, что имеет значение вид боровиков - я заметила, что у некоторых из них более светлые шляпки".
Руту поразил тот факт, что в отличие от латышей итальянцы без опасений собирают и сушат огромные боровики.
"Тонко нарезанные боровики сушат и раскладывают по всему столу, как гигантские чипсы. И здесь, похоже, никого не волнует, что их покусали черви, а некоторые даже хорошо поедены или вообще обглоданы. Это никак не скрывается.
В то время как щепетильные латыши на рынке просят разрезать боровики, чтобы убедиться, что в них нет червей, здесь все проще. То, что вы не видите [на тарелке], вас не беспокоит, не так ли?" - рассуждает Рута, добавляя, что слышала старые истории о сушке грибов, которые показывают, что наши предки не особенно беспокоились о грибах, поврежденных червями.
Публикация Руты в Facebook, посвященная боровикам, получила довольно много комментариев, особенно под фото, на котором показаны цены на маринованные боровики. Цены колеблются от 40 до 50 евро за банку.
"Действительно 40 евро за одну банку?" - удивился кто-то. Другой комментатор подтверждает: "Я видел такие же банки с грибами в магазине на итальянской заправке до ковида, и уже тогда был в шоке от безумных цен. Однако раз эта цена может существовать годами, то кто-то все же покупает".
Сколько стоят местные боровики?
6 сентября - в начале сезона белых грибов - Рижский центральный рынок поделился на своей странице в Facebook новостью о том, что местные боровики можно приобрести по цене от 12 до 22 евро за кг. Сколько стоят эти грибы к концу сезона?
Представительница Центрального рынка Илзе Лапко рассказала TVNET, что в настоящее время - в конце сезона боровиков - их цена осталась практически неизменной:
"Свежие боровики в настоящее время стоят около 15-20 евро за кг".
Отвечая на вопрос, можно ли приобрести на рынке маринованные белые грибы, она сказала, что она их в наличии не видела.
Изучив информацию, доступную в Интернете, портал Receptes.lv выяснил, что маринованные белые грибы доступны в Латвии по дружественным ценам. Так, например, банку (280 г) маринованных боровиков можно купить всего за 3,69 евро в одном из крупнейших продуктовых интернет-магазинов, в то время как латвийские хозяйства продают пол-литровую банку маринованных боровиков за 6-10 евро.
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