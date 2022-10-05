На фоне наших балтийских соседей мы всегда выглядели менее предприимчиво, и действительно - абсолютное большинство (95%) жителей Латвии не планируют открывать свой бизнес - так показал опрос, проведенный рекрутинговой компанией Nextra и исследовательским бюро Norstat Latvija.
Пока у эстонцев - миллионные бизнесы, латвийцы даже не хотят задумываться о своем деле
Самые предприимчивые жители Латвии живут в Пририжье: Марупе, Бабите, Юрмала, Баложи, Огре, Олайне и т.д. "Как говорится, яблочко от яблоньки недалеко падает. Учитывая, что среди молодежи до 29 лет в два раза больше тех, кто хочет начать свой бизнес, чем среди других возрастных категорий (10%), можно предположить, что они берут пример со своих родителей или ближайших родственников и друзей", - комментирует Эвия Шалте, эксперт в сфере HR и основатель рекрутинговой компании.
Бизнес - для одиноких. Среди людей постарше (от 30 до 49 лет) о собственном предприятии задумывается 6%, а среди тех, кому от 50 до 59 лет - 5%. В старшей возрастной группе собственное дело хочет начать лишь 1% опрошенных. "Также прослеживается тенденция, что собственное дело чаще хотят основать неженатые/незамужние, но, думаю, это скорее связано с возрастом, поскольку к предпринимательству стремятся в основном люди до 29 лет", - добавляет Э. Шалте. В то же время среди разведенных и вдовствующих латвийцев к предпринимательству тяготеют лишь 3% - в три раза меньше, чем среди неженатых.
Чем выше зарплата - тем больше стремлений начать свое дело. Данные исследования показывают, что, чем выше зарплата, тем больше человек стремится продолжить свою карьере уже в сфере предпринимательской деятельности: так, среди тех, кто зарабатывает от 1251 до 1500 евро, 12% хотят начать свое дело, а среди тех, кто от 551 до 750, например - лишь 2%. "Это вполне закономерно. Достигнув высот в карьере, человек задумывается - что дальше? И для некоторых ответ кроется не в смене места работы или отрасли, а в том, чтобы начать что-то свое", - комментирует эксперт в сфере HR.
Действительно, исследование показало, что о собственном бизнесе чаще задумываются те, кто в данный момент не работает или наоборот - уже сейчас является руководителем. "Так, среди безработных, ищущих работу, в два раза больше тех, кто хочет начать свое дело, чем в среднем среди латвийцев. А среди тех, кто не работает и не ищет работу - в целых 3 раза больше: 12% и 17% соответственно против 5%. О собственном деле сравнительно чаще задумываются также работники сферы услуг и торговли (8%) и руководители (8%). Это можно объяснить тем, что сотрудники сферы услуг по профессии часто являются парикмахерами, специалистами по маникюру и педикюру, визажистами, массажистами и так далее - для них работа на себя очень часто является логичным шагом после работы по найму в салоне красоты. Что касается руководителей, то у одаренных кадров, после получения управленческого опыта, нередко возникает амбиция основать что-то свое, ведь соответствующий опыт и экспертиза у них уже есть, и они хотят расти дальше", - поясняет Э. Шалте, добавляя, что чаще всего в зоне комфорта "застревают" квалифицированные специалисты: они достаточно образованны, чтобы получать хорошую зарплату, но, вероятно, недостаточно амбициозны, чтобы руководить компанией, поэтому среди них основать свою фирму в данный момент хочет лишь 3% опрошенных.
Примечательно также, что, чем больше домохозяйство, тем больше стремление начать свое дело: среди тех, кто живет один, 6% хотят основать бизнес, среди живущих вдвоем - 4%, а вот среди домохозяйств, состоящих из 5 и более членов - 8%. Еще более эта взаимосвязь выражена в отношении количества детей - среди тех, у кого нет детей или один ребенок, 5% хотят начать бизнес, а вот среди тех, у кого трое детей - уже 13%.
"Все же опрос показывает, что предпринимателей у нас в стране очень не хватает, - подытоживает эксперт, - Я надеюсь, что в будущем эта тенденция исправится и мы будем смелее начинать предпринимательскую деятельность, поскольку процветающий бизнес - это непременное условие развития государства и экономики", - подытоживает эксперт, добавляя, что для развития предпринимательства, безусловно, очень важна благоприятная среда - поддержка государства, стабильность, прозрачная налоговая политика и понятные законы.
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