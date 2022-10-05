Пока у эстонцев - миллионные бизнесы, латвийцы даже не хотят задумываться о своем деле

Действительно, исследование показало, что о собственном бизнесе чаще задумываются те, кто в данный момент не работает или наоборот - уже сейчас является руководителем. "Так, среди безработных, ищущих работу, в два раза больше тех, кто хочет начать свое дело, чем в среднем среди латвийцев. А среди тех, кто не работает и не ищет работу - в целых 3 раза больше: 12% и 17% соответственно против 5%. О собственном деле сравнительно чаще задумываются также работники сферы услуг и торговли (8%) и руководители (8%). Это можно объяснить тем, что сотрудники сферы услуг по профессии часто являются парикмахерами, специалистами по маникюру и педикюру, визажистами, массажистами и так далее - для них работа на себя очень часто является логичным шагом после работы по найму в салоне красоты. Что касается руководителей, то у одаренных кадров, после получения управленческого опыта, нередко возникает амбиция основать что-то свое, ведь соответствующий опыт и экспертиза у них уже есть, и они хотят расти дальше", - поясняет Э. Шалте, добавляя, что чаще всего в зоне комфорта "застревают" квалифицированные специалисты: они достаточно образованны, чтобы получать хорошую зарплату, но, вероятно, недостаточно амбициозны, чтобы руководить компанией, поэтому среди них основать свою фирму в данный момент хочет лишь 3% опрошенных.