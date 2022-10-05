В РФ - обыски у аналитика выборов и сотрудников "Голоса"

"Судя по всему, дело Гусева - всего лишь повод, а сами обыски проводились с одной лишь целью: наказать участников движения "Голос" за его непреклонность в борьбе за честные и свободные выборы, за правовое и гуманное государство", - считает он.

Обыски у 10 человек из-за поста в Telegram-канале

Обыски в рамках этого дела также прошли у политиков, активистов и журналистов в Пскове и Перми, пишет газета "Коммерсант". В Пскове силовики пришла домой к муниципальному депутату от "Яблока" Николаю Кузьмину, журналисту Денису Камалягину и активистке Екатерине Новиковой. В Перми обыск прошел у политолога Виталия Ковина.

Дело в отношении Гусева по статье о "дискредитации" российской армии, в рамках которого проходят обыски, возбудили следователи в Иваново из-за постов в Telegram-канале "Дневник эмигранта". В нем, как считает следствие, Гусев написал, что в отношении его завели уголовное дело об уклонении от призыва на военную службу и что не хочет идти в "оккупационную армию".