Видео ⟩ Погоня в Риге: водитель убегал от полиции по тротуарам, зеленым зонам и дворам

Наряд Государственной полиции заметил, что водитель ехал слишком быстро, и перекрыл дорогу Mercedes Benz на улице Гривас (Ильгюциемс) прямо между начальной школой и детским садом.

В месте, где разрешена скорость 50 км/ч, водитель ехал со скоростью 104 км/ч. Мужчина не реагировал на требования полиции остановиться и начал убегать. Чтобы задержать лихача, были задействованы несколько экипажей Государственной полиции, а также сотрудники муниципальной полиции.

Водитель неоднократно подвергал опасности других участников дорожного движения. Он ехал на высокой скорости по тротуарам, зеленым зонам и внутренним дворикам.

Рядом с водителем сидел его друг, которого водитель Mercedes Benz обещал отвезти в больницу. Судя по всему, водитель не был готов нарушать договоренность, но был готов серьезно нарушить правила дорожного движения.

"Установлено, что за рулем находился мужчина 1964 года рождения, который управлял автомобилем под воздействием 0,59 промилле алкоголя. Также у него не было прав", - сказала представитель Государственной полиции Лина Багдоне.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело и начато несколько производств об административных правонарушениях за различные нарушения правил дорожного движения.

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