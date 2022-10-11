"Хочется больше защиты от Латвии": белорусский актер об ограничениях на продление ВНЖ

О новых ограничениях, которые были введены в Латвии относительно граждан Беларуси, Иван, конечно, слышал.

"Меня, как и всех белорусов, которые не могут вернуться в Беларусь из-за политического режима, эти ограничения пугают. Я выходил на протесты в Беларуси во время выборов, я также выходил на протесты в Риге с бело-красно-белым флагом. Я высказывал публично свою позицию насчет режима.

Если я вернусь в Беларусь, меня посадят лет на 10. Для меня пути обратно нет", - говорит он.

Актер отмечает, что сейчас многим белорусам в Латвии страшно, так как непонятно, что будет дальше.

"Ощущения ужасные. Я не понимаю, что происходит. Мы бежали от режима, от притеснений, в том числе и русские, приехав сюда, в Европу, кажется, в демократию, но начинаются какие-то ограничения", - говорит актер.

При этом он осознает причину таких решений правительства Латвии: "Россия начала войну бессовестным образом, но

я не понимаю, при чем здесь те люди, которые это не поддерживают. Что нам делать?".

Сам Иван новые поправки к закону не читал, но страх, что ВНЖ ему не продлят, есть.