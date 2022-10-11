Белорусский актер Иван Стрельцов живет и работает в Риге уже более двух лет. Он выходил на протесты в Беларуси и активно высказывал свое мнение против режима Александра Лукашенко в соцсетях. Сейчас, когда правительство Латвии ввело ограничения на продление ВНЖ, он, как и другие граждане РБ, не чувствует себя здесь безопасно. Как в действительности повлияют новые поправки к Закону об иммиграции на жизнь белорусов в Латвии, разбирается RUS TVNET.
"Хочется больше защиты от Латвии": белорусский актер об ограничениях на продление ВНЖ
В конце сентября Сейм принял поправки к Закону об иммиграции, предусматривающие ужесточение условий выдачи временных видов на жительство (ВНЖ) гражданам России и Беларуси. Эта новость вызвала серьезную обеспокоенность среди граждан РБ, которые проживают в Латвии - ведь многие из них уехали из страны в 2020 году и не могут вернуться на родину из-за страха получить реальный тюремный срок за несогласие с режимом Александра Лукашенко.
Белорусский актер Иван Стрельцов приехал в Ригу до начала массовых протестов в стране, так как получил работу в Рижском театре им. Михаила Чехова. При этом он находился в Беларуси в августе 2020 года и участвовал в акциях.
Получить ВНЖ в Латвии Ивану было несложно, так как он устроился работать в официальное учреждение. ВНЖ у Ивана действует до 2023 года, но его нужно продлевать каждый год.
"Сейчас из-за всей политической ситуации в мире и соседних странах проверок будет больше. Меня уже предупредили в театре, чтобы я был осторожен и ничего противозаконного не делал", - говорит актер.
О новых ограничениях, которые были введены в Латвии относительно граждан Беларуси, Иван, конечно, слышал.
"Меня, как и всех белорусов, которые не могут вернуться в Беларусь из-за политического режима, эти ограничения пугают. Я выходил на протесты в Беларуси во время выборов, я также выходил на протесты в Риге с бело-красно-белым флагом. Я высказывал публично свою позицию насчет режима.
Если я вернусь в Беларусь, меня посадят лет на 10. Для меня пути обратно нет", - говорит он.
Актер отмечает, что сейчас многим белорусам в Латвии страшно, так как непонятно, что будет дальше.
"Ощущения ужасные. Я не понимаю, что происходит. Мы бежали от режима, от притеснений, в том числе и русские, приехав сюда, в Европу, кажется, в демократию, но начинаются какие-то ограничения", - говорит актер.
При этом он осознает причину таких решений правительства Латвии: "Россия начала войну бессовестным образом, но
я не понимаю, при чем здесь те люди, которые это не поддерживают. Что нам делать?".
Сам Иван новые поправки к закону не читал, но страх, что ВНЖ ему не продлят, есть.
"Конечно, самая ужасная ситуация сейчас в Украине. Я с этим согласен. Там творится ужас: убивают людей, детей, разрушают дома. Я все это прекрасно понимаю. Но, к сожалению, люди, которые здесь живут, белорусы и россияне, мы никак не можем повлиять на ситуацию в Украине", - говорит он.
Сейчас таким людям нужны не ограничения, а защита, считает Иван.
"Хочется больше защиты от правительства страны, в которой мы сейчас живем", - отмечает он.
Белорус считает, что ограничения на проживание стоит относить только к тем людям, которые действительно поддерживают войну: "Я бы лично ездил и отвозил к границе таких людей".
По словам Ивана, в Латвии среди белорусов царит непонимание и страх того, что будет дальше, ведь многие просто не могут вернуться на родину.
Несмотря на то, что ограничения на продление ВНЖ в Латвии напрямую коснулись граждан Беларуси, Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) отмечает, что условия получения ВНЖ для белорусов стали "благоприятнее", ведь правительство Латвии расширило круг лиц, на которых данный запрет не распространяется. В перечне достаточно много причин, по которым белорусы могут оставаться в Латвии - от родства до устройства на работу. И после поправок трудоустроенным белорусам лишение ВНЖ не угрожает, а всю нервозность, по всей видимости, породила общая риторика, нежели фактические правила.
Какие граждане Беларуси могут получить или продлить ВНЖ в Латвии?
- Гражданин Беларуси будут иметь право запрашивать ВНЖ один раз в год на срок, не превышающий шести месяцев, если является родственником гражданина Латвии, негражданина Латвии или иностранца с постоянным ВНЖ в Латвии.
- Гражданин Беларуси также сможет запросить ВНЖ на срок не более пяти лет, если он является индивидуальным коммерсантом, зарегистрированным в коммерческом регистре.
- Также гражданин Беларуси будет иметь право запрашивать ВНЖ на срок полномочий, но не более пяти лет, если он является членом правления или совета, прокуристом, управляющим, ликвидатором или участником предприятия с правами представительства, если предприятие осуществляет активную экономическую деятельность и его деятельность приносит экономическую выгоду Латвии.
- Гражданин Беларуси будет иметь право запрашивать ВНЖ на срок не более одного года, если он является самозанятым лицом.
- Гражданин Беларуси будет иметь право запрашивать ВНЖ, если он является трудоустроенным лицом в Латвии (любой вид занятости);
- Гражданин Беларуси будет иметь право запрашивать ВНЖ, если он является школьником, студентом, научным сотрудником, стажером;
- Также для граждан Беларуси предусмотрены условия получения ВНЖ при лечении в Латвии, а также согласно условиям закона о стартапах.
- ВНЖ можно запрашивать для воссоединения семьи (супруги, несовершеннолетние дети, лица, находящиеся под опекой и попечительством, родители граждан Латвии и неграждан Латвии, достигшие пенсионного возраста, опекуны или попечители, совершеннолетние дети граждан Латвии);
- Гражданин Беларуси имеет право запрашивать ВНЖ, если ему присвоен статус лица без гражданства, статус временной защиты или альтернативный статус в Латвии;
- Гражданин Беларуси имеет право запрашивать ВНЖ для осуществления религиозной деятельности;
- Запрашивать ВНЖ имеет право лицо, получившее статус постоянного жителя Европейского союза в Латвии или получивший такой статус в другом государстве-члене Европейского союза;
- Запрашивать ВНЖ также может любое лицо, независимо от причины выдачи ему временного вида на жительство (стартап, любой временный вид на жительство, связанный с трудоустройством или коммерческой деятельностью, инвестициями и т. д.), который работал в Латвии в течение последних трех месяцев до подачи заявления на получение повторного разрешения на ВНЖ и за которого выплачивался подоходный налог, а также если лицо продолжает пользоваться предоставленным правом на трудоустройство;
- Гражданин Беларуси имеет право на ВНЖ в качестве работника, переведенного внутри компании, который будет принят на работу в качестве руководителя или специалиста.
Больше информации - на сайте PMLP.
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