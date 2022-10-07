Чашка утреннего кофе способна разбудить организм и взбодрить в начале дня, но это не единственная польза от применение кофейных зерен. Кофейные зерна содержат кофеин и мощные антиоксиданты, которые защищают кожу, а также эффективно стимулируют ее регенерацию.
В чем польза косметических продуктов с содержанием кофеинa?
Какую пользу несут кофеин и антиоксиданты, находящиеся в зернах кофе, для защиты и здоровья кожи рассказывает косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне.
"Чаще всего продукты, содержащие кофеин, употребляют в виде напитков, однако кофеин еще используется в косметике как стимулятор для улучшения внешнего вида кожи. Следует учитывать, что кофеин не накапливается, а быстро выводится из организма, поэтому его действие - кратковременно, и для достижения продолжительного эффекта необходимо придерживаться обычного ритуала ухода за кожей. Кофеин в природе встречается не только в зернах кофе, но и в разной концентрации в листьях зеленого чая, орехах кола (родина деревьев рода кола - влажные тропические леса Африки), бразильской лозе гуарана, а также в небольших количествах в семенах какао. Эти плоды и семена включают в состав косметических средств благодаря положительному действию, которое они оказывают на кожу. Кофеин как стимулятор ускоряет обмен веществ, улучшает кровообращение, а также взбадривает центральную нервную систему, в результате чего расщепляются жиры, кожа становится более гладкой и упругой, а также уменьшается отечность", - говорит косметолог Иева Страуткалне.
Три наиболее важных преимущества, получаемых от использования кофейных зерен для ухода за кожей и здоровья
1. Быстрая помощь для уменьшения отечности и синих кругов под глазами
Отеки или мешки под глазами могут вызывать различные факторы - недосыпание, прием соленой пищи или жидкости перед сном, курение, чрезмерное употребление алкоголя, хронические заболевания, нечистые косметические средства, гормональные изменения, а также генетические особенности. Если причину отека следует искать в генетике, хроническом заболевании или проблемном состоянии кожи, например, розацеа, косметические средства, содержащие кофеин, не смогут помочь, и вам потребуются специальные средства по уходу за кожей. С другой стороны, в ситуациях, когда отек вызван кратковременными факторами, например, недостаточным ночным сном или употреблением чрезмерно соленой пищи, кофеин стимулирует кровообращение и сузит сосуды, быстро уменьшит отек, а также синие круги под глазами. Следует помнить, что эффект от кофеина настолько же кратковременный, как и от чашки кофе, то есть при нанесении крема или сыворотки на проблемную зону эффект продержится несколько часов, а для достижения длительного эффекта, эти продукты следует включать в ежедневный ритуал ухода за кожей.
2. Более гладкая и упругая кожа
Кофеин широко используется в косметических продуктах для достижения эффекта более гладкой и упругой кожи. Кофеин стимулирует липидный обмен или их расщепление во время липолиза. Жировые клетки разрушаются во внешних слоях кожи, и кожа постепенно разглаживается и становится более упругой, поэтому кофеин в сочетании с другими веществами часто используется в кремах для тела или скрабах, предназначенных для уменьшения целлюлита. Для тонизирования или стимулирования кожи его также включают в состав антивозрастных кремов для лица, серумов, кремов для глаз, а также для очищающих средств для лица.
"Если целью является уменьшение целлюлита, для достижения лучшего эффекта по утрам и вечерам рекомендуется проводить сухое растирание тела или массаж специально предназначенной для этого щеткой, таким образом стимулируя лимфообращение и избавляя кожу от омертвевших клеток и токсинов. В свою очередь, после душа использовать увлажняющий крем, содержащий кофеин. Если сухое растирание не входит в любимые занятия, его можно заменить кофейным скрабом или мочалкой во время купания. Массаж хорошо подготовит кожу к следующему этапу - увлажнению кожи", - говорит косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне.
Для стимуляции липидного обмена, в косметических продуктах, кроме кофеина. Также используют корицу, морские водоросли, цитрусовые, острый перец и различные лекарственные растения.
3. Защищает кожу от негативного воздействия свободных радикалов
При термической обработке кофейных зерен получают масло кофейных зерен, богатое антиоксидантами, которые в свою очередь необходимы коже, чтобы бороться с перепроизводством свободных радикалов в организме. Наиболее распространенной формой антиоксидантов в кофейных зернах является хлорогеновая кислота. Она способствует похудению, препятствует развитию раковых клеток, стабилизирует артериальное давление, благотворно влияет на работу сердца и тонизирует его мышцы, а также задерживает старение организма.
"Свободные радикалы и антиоксиданты в организме должны находиться в равновесии, то есть, если свободных радикалов слишком много, повреждается защитный слой кожи и нарушается выработка коллагена и эластина, что способствует старению кожи и появлению морщин. С другой стороны, если свободных радикалов не хватает, в организме начинают размножаться вирусы и бактерии, снижается иммунитет, на коже могут возникать воспаления, или даже в долгосрочной перспективе может развиться рак кожи. Резервы антиоксидантов можно поддерживать и возобновлять с помощью здорового питания, активного образа жизни и пищевых добавок. Дополнительную защиту коже обеспечат косметические средства, содержащие антиоксиданты, включая кофеин", - говорит косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне.
Различными антиоксидантами богаты орехи, свежая зелень (петрушка, душица, сельдерей и др.), овощи, цитрусовые и другие фрукты (яблоки, виноград, черника, груши, клубника и др.), бобовые (соя, горох, фасоль, др.), а также семечки (льняные, кунжутные и подсолнечные), поэтому рекомендуется следить за ежедневным употреблением этих продуктов в пищу.
"Хотя концентрация кофеина в косметических продуктах обычно не настолько высока, чтобы вызывать побочные эффекты на коже, обладательницам чувствительной и проблемной кожи следует использовать эти продукты с осторожностью. Начиная использование новых косметических средств, включая использование косметических средств с кофеином, рекомендуется, за 24 часа до нанесения крема, серума или любого другого продукта, протестировать его на предплечье. При отсутствии реакции средство можно наносить на лицо или другие части тела в большем объеме. В случае, когда возникает реакции на коже, средство следует немедленно смыть прохладной или теплой водой, а если симптомы не исчезнут, обратиться к дерматологу", - подчеркивает косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне.
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