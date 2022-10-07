В чем польза косметических продуктов с содержанием кофеинa?

"Чаще всего продукты, содержащие кофеин, употребляют в виде напитков, однако кофеин еще используется в косметике как стимулятор для улучшения внешнего вида кожи. Следует учитывать, что кофеин не накапливается, а быстро выводится из организма, поэтому его действие - кратковременно, и для достижения продолжительного эффекта необходимо придерживаться обычного ритуала ухода за кожей. Кофеин в природе встречается не только в зернах кофе, но и в разной концентрации в листьях зеленого чая, орехах кола (родина деревьев рода кола - влажные тропические леса Африки), бразильской лозе гуарана, а также в небольших количествах в семенах какао. Эти плоды и семена включают в состав косметических средств благодаря положительному действию, которое они оказывают на кожу. Кофеин как стимулятор ускоряет обмен веществ, улучшает кровообращение, а также взбадривает центральную нервную систему, в результате чего расщепляются жиры, кожа становится более гладкой и упругой, а также уменьшается отечность", - говорит косметолог Иева Страуткалне.